L'ex direttore generale dell'Ulss 2 Marca Trevigiana ha recentemente annunciato l'avvio di un'importante e mirata inchiesta interna, affidata a una società privata di investigazioni. Questa decisione è stata motivata da «fondati sospetti e a mirate segnalazioni su alcuni specifici dipendenti» dell'ente. L'iniziativa, come dichiarato dall'ex direttore, mira primariamente a tutelare la stragrande maggioranza dei professionisti che ogni giorno operano quotidianamente con dedizione e comprovata competenza all'interno dell'azienda sanitaria.

L'inchiesta interna e i dettagli operativi

Il servizio investigativo, volto a verificare il rigoroso rispetto degli obblighi contrattuali e delle normative vigenti da parte di determinati dipendenti dell'Ulss 2, è stato condotto dalla società Global Investigazioni di Padova. L'incarico ha avuto una durata di un anno, coprendo il periodo da gennaio a dicembre 2025, e ha comportato un budget complessivo di 130mila euro più IVA. Sebbene i risultati specifici di questa indagine non siano stati resi pubblici, l'ex direttore generale ha espresso una posizione chiara e inequivocabile: «se c'è chi lavora contro l'interesse dei trevigiani, tanto più in un settore delicato come quello sociosanitario, non può restare al suo posto».

La scelta di affidarsi a un'agenzia di investigazioni esterna è stata ulteriormente e ampiamente giustificata dall'ex direttore, il quale ha sottolineato che tale agenzia era «già esperta in questo settore e che ci garantiva assoluta discrezione oltre che comprovata professionalità». Ha inoltre aggiunto che tale scelta «non dovrebbe neppure essere una notizia», evidenziando la normalità e necessità di tali procedure a fronte di esigenze specifiche. L'obiettivo primario di questa azione era la tutela dei cittadini, agendo «prima che le cose degenerassero», e garantendo così la massima sicurezza e tranquillità agli utenti dei servizi offerti dall'Ulss 2.

Il ruolo e la missione dell'Ulss 2 Marca Trevigiana

L'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana si configura come un'importante azienda sanitaria locale, punto di riferimento per la cittadinanza, all'interno del sistema regionale del Veneto. La sua responsabilità principale è la gestione e l'erogazione di un'ampia e diversificata gamma di servizi sanitari e sociosanitari su tutto il territorio della provincia di Treviso. L'ente è strutturato attraverso diversi distretti e presidi ospedalieri, tutti dedicati a garantire un'assistenza sanitaria pubblica efficace, completa e accessibile ai cittadini residenti nella sua area di competenza.

La missione fondamentale dell'azienda è assicurare la completa tutela della salute pubblica della popolazione.

Questo si realizza attraverso l'offerta di servizi essenziali che spaziano dalla prevenzione primaria alla diagnosi, dalla cura alla riabilitazione specialistica. L'Ulss 2 pone una costante e rigorosa attenzione alla qualità e sicurezza delle prestazioni erogate, a beneficio di tutta la collettività trevigiana.