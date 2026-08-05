La Procura di Tetouan ha formalizzato l'incriminazione di venticinque persone con accuse di grave entità, tutte legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri. Questi illeciti si sarebbero verificati dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta. Le contestazioni giudiziarie emergono a seguito degli imponenti e massicci ingressi di migranti registrati nelle giornate del 30 e 31 luglio, eventi che hanno visto migliaia di individui tentare di raggiungere il territorio spagnolo in circostanze non regolamentate.

Dettagli delle accuse e contesto degli ingressi di massa

Le accuse contestate agli incriminati sono molteplici e gravi. Tra i reati principali figurano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, un'azione che mira a facilitare l'ingresso illegale di persone in un paese. A queste si aggiungono capi d'accusa per violenze e resistenza alle forze dell'ordine, episodi che indicano un confronto diretto con le autorità preposte al controllo delle frontiere. È stato inoltre contestato il danneggiamento di beni pubblici, un'ulteriore aggravante che sottolinea la portata degli incidenti avvenuti.

Le indagini hanno rivelato anche altre infrazioni significative. Le autorità hanno accertato il trasporto di passeggeri senza la necessaria licenza, una pratica che evidenzia l'aspetto organizzativo e illecito delle attività.

In diversi casi, è stato riscontrato il superamento del numero di passeggeri consentito, mettendo a rischio la sicurezza delle persone coinvolte. Tra le contestazioni figura anche la permanenza illegale nel Marocco dopo la scadenza del visto, un dettaglio che aggiunge complessità al quadro delle violazioni.

Ulteriori elementi emersi dalle indagini includono episodi di insulti e aggressioni dirette contro membri delle forze di sicurezza, atti che denotano un'aperta ostilità. La disobbedienza alle direttive delle autorità e la distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche completano il quadro delle gravi condotte imputate, delineando un contesto di disordine e violazione delle norme durante i tentativi di ingresso a Ceuta.

La posizione del Marocco e le sue politiche migratorie

Il Governo del Marocco ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito agli eventi, affermando con fermezza di non aver agito sotto alcuna “pressione né ricatto” durante gli attraversamenti di massa verso Ceuta. Questa posizione è stata accompagnata dall'espressione di una marcata “delusione” per alcune reazioni manifestate da responsabili politici europei, i quali avrebbero, a detta delle autorità marocchine, strumentalizzato la situazione.

Fonti diplomatiche marocchine hanno categoricamente escluso qualsiasi “rilassamento” delle politiche migratorie nazionali, ribadendo la continuità e la fermezza nell'applicazione delle normative vigenti.

È stato sottolineato con chiarezza che “chi tenta di attraversare” la frontiera in modo irregolare è pienamente consapevole che “sarà respinto e che il Marocco accetterà il suo ritorno”. Questo principio, hanno precisato le stesse fonti, rappresenta un “impegno” che Rabat mantiene con costanza e coerenza da molti anni, a dimostrazione di una politica migratoria ben definita e rigorosa.

Gli eventi degli ultimi giorni, che hanno visto decine di migliaia di persone tentare di entrare a Ceuta, hanno innescato una complessa risposta sia sul piano giudiziario che su quello diplomatico da parte delle autorità marocchine, evidenziando la delicatezza e la complessità della gestione dei flussi migratori nella regione.