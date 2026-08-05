Il Comitato di quartiere Agna Le Piane, situato nella periferia sud di Matera, ha rinnovato con fermezza la sua richiesta al Comune per una completa riqualificazione di Piazza delle Costellazioni. L'area, sebbene classificata negli atti comunali come verde pubblico attrezzato e parcheggio, non presenta le caratteristiche minime per essere uno spazio pienamente fruibile dai cittadini, come evidenziato dal Comitato.

In una nota ufficiale, i rappresentanti del quartiere hanno riconosciuto che le operazioni di sfalcio dell’erba sono state eseguite negli ultimi anni «con maggiore cura», ma hanno contestualmente ribadito che la manutenzione ordinaria è «un dovere dell’amministrazione e non un favore ai residenti».

Per il Comitato, il solo taglio periodico dell’erba non può essere considerato un intervento di decoro urbano. La piazza, che si estende per oltre 5.400 metri quadrati secondo i documenti ufficiali, risulta infatti priva di alberature capaci di garantire ombra, aiuole, sistemazioni paesaggistiche e arredi urbani, tutti elementi ritenuti indispensabili per trasformare l’area in un vero luogo di incontro e socialità.

Le richieste del Comitato: decoro e sicurezza

Il Comitato di quartiere ha sollecitato l’amministrazione comunale a rispettare la destinazione d’uso prevista e ad avviare un progetto concreto di valorizzazione della piazza. Il comunicato sottolinea che «il decoro urbano non consiste nel passaggio periodico del tagliaerba, ma nella progettazione e nella cura degli spazi pubblici affinché siano realmente vivibili e fruibili dai cittadini».

Tra le principali criticità evidenziate figurano anche la presenza di un manufatto privato in stato di abbandono, che deturpa il contesto urbano e contribuisce al degrado, oltre alla necessità impellente di interventi su marciapiedi, cordoli, impianti di irrigazione e aree verdi.

Parallelamente, il Comitato ha posto l'accento sulla necessità di migliorare la sicurezza e la viabilità nei quartieri Agna e Agna Le Piane. Le richieste includono il rifacimento di tutte le strisce pedonali, l’installazione di rallentatori di velocità sulle principali arterie e la manutenzione straordinaria della rete viaria. Si chiede inoltre il ripristino dei marciapiedi e dei cordoli nei tratti maggiormente deteriorati, al fine di eliminare situazioni di pericolo e garantire piena accessibilità ai percorsi pedonali.

Un dialogo interrotto: l'appello del Comitato

Il Comitato di Quartiere Agna – Agna Le Piane, da tempo attivo nella segnalazione delle problematiche e nella formulazione di proposte per elevare la qualità della vita dei residenti, lamenta una persistente assenza di risposte. Da oltre un anno, infatti, segnalazioni e richieste di incontro trasmesse all’Assessorato ai Lavori Pubblici sono rimaste prive di riscontri concreti. L’organismo, che rappresenta le istanze dei cittadini, chiede che le esigenze del quartiere siano finalmente ascoltate e tradotte in interventi tangibili.

Le priorità individuate dal Comitato sono chiare: la riqualificazione di Piazza delle Costellazioni come fulcro di aggregazione, la messa in sicurezza della viabilità e il ripristino delle infrastrutture urbane.

Il Comitato ribadisce che questi interventi non sono opere straordinarie, ma servizi essenziali che non possono più essere rinviati. Per questo, rivolge un appello all’amministrazione comunale affinché si apra un confronto costruttivo e si dia finalmente seguito alle richieste avanzate dai residenti, garantendo a Agna e Agna Le Piane la dignità e il rispetto che meritano.