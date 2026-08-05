Un maxi sequestro di venti cellulari di ultima generazione è stato compiuto dalla Polizia Penitenziaria all'interno del carcere di Poggioreale a Napoli. I dispositivi sono stati rinvenuti in tre distinti padiglioni della struttura, identificati come Salerno, Milano e Firenze. L'operazione, che sottolinea l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire la legalità, è stata resa nota dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (Uspp) il 5 agosto 2026.

Il sequestro, come evidenziato dal presidente dell'Uspp Giuseppe Moretti e dal segretario regionale Ciro Auricchio, rappresenta una chiara dimostrazione della professionalità, della determinazione e del senso dello Stato che contraddistinguono l'operato della Polizia Penitenziaria.

Nonostante le condizioni operative difficili, il corpo continua a garantire sicurezza e legalità all'interno degli istituti penali. I sindacalisti hanno rimarcato che ogni telefono sequestrato equivale a un canale illecito sottratto alla criminalità, un'azione fondamentale per interrompere le comunicazioni non autorizzate con l'esterno e prevenire la pianificazione di attività delittuose. Questa iniziativa, hanno aggiunto, contribuisce in modo significativo a riaffermare il controllo dello Stato all'interno delle carceri.

Appello per maggiori risorse e tecnologie

Moretti e Auricchio, pur riconoscendo l'abnegazione e il valore del lavoro quotidiano svolto dagli agenti, hanno lanciato un appello per un maggiore sostegno da parte dello Stato.

Hanno sottolineato che la dedizione del personale non può e non deve sostituire gli investimenti statali necessari. È urgente dotare gli istituti penitenziari di tecnologie avanzate, indispensabili per intercettare droni e cellulari, e di organici adeguati. A titolo esemplificativo, è stato evidenziato che solo nel carcere di Poggioreale si registra una carenza di circa 200 agenti rispetto alla pianta organica prevista. L'Uspp ha espresso il proprio plauso e ringraziamento a tutto il personale impegnato, definendolo un vero e proprio presidio di legalità che opera spesso lontano dai riflettori.

Contesto operativo e precedenti sequestri

L'operazione di sequestro dei venti cellulari non è un evento isolato per l'istituto penitenziario di Poggioreale, che si conferma un punto focale per le attività di controllo.

Già il 23 luglio 2026, la Polizia Penitenziaria aveva condotto un'altra operazione, sequestrando undici telefoni cellulari occultati in diverse sezioni dello stesso carcere. Questi episodi reiterati evidenziano la costante attenzione e la ferma determinazione delle forze dell'ordine nel contrastare l'introduzione e l'utilizzo di dispositivi non autorizzati all'interno delle strutture detentive. Il carcere di Poggioreale, essendo una delle principali strutture carcerarie della Campania e ospitando un numero elevato di detenuti, è frequentemente al centro di operazioni di controllo e sicurezza. Le continue attività di sequestro di cellulari si inseriscono in un più ampio quadro di rafforzamento delle misure volte a garantire la sicurezza e il pieno rispetto della legalità negli istituti penitenziari italiani.