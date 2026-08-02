Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato la strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, un evento che ha impresso un segno profondo nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Nel suo messaggio, Mattarella ha espresso il dolore infinito per le tante vittime inermi – donne, uomini e bambini – e la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari, rinnovando lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile della città e dell'intera nazione, come in ogni giorno di ricorrenza.

Il Capo dello Stato ha sottolineato che questa consapevolezza riguarda l'intera comunità, con un'attenzione particolare ai giovani. Ha rilanciato l'impegno a salvaguardare il futuro, da costruire sui valori di libertà, giustizia e democrazia. Questi sono, ha affermato Mattarella, "i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere".

L'impegno per la verità e i valori costituzionali

Il presidente ha ricordato l'impegno e la solidarietà che Bologna e l'Italia intera seppero offrire per impedire che gli assassini e i loro complici riuscissero nell'intento di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. Ha evidenziato come "il popolo italiano li ha sconfitti nella gravosa ricerca della verità".

La Repubblica è grata ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che, con il loro lavoro, si sono dimostrati più forti dei tentativi di depistaggio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno nella ricerca della verità. Mattarella ha concluso il suo intervento affermando che "fare giustizia è vittoria della democrazia".

La strage di Bologna del 2 agosto 1980, uno degli episodi più gravi della storia italiana recente, provocò 85 morti e oltre 200 feriti. Ogni anno, la città di Bologna e le istituzioni italiane commemorano le vittime con cerimonie e iniziative pubbliche, rinnovando l'impegno per la memoria e la giustizia, e per la salvaguardia dei valori che fondano la nostra democrazia.