Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha solennemente definito il 2 agosto come il "giorno più importante della storia della nostra città", in occasione del 46° anniversario della tragica strage alla stazione di Bologna. Durante la commemorazione, Lepore ha ricordato con commozione la perdita di 85 vite umane avvenuta il 2 agosto 1980, evidenziando come questa data, pur segnata da un dolore immenso e dalla morte, abbia rappresentato anche l'inizio di una speranza e di una rinascita per l'intera comunità bolognese.

La commemorazione e il valore della memoria

Nel suggestivo cortile del Comune, il sindaco Lepore ha ripercorso il profondo impatto che quell'evento ha avuto sulla città. Da quel giorno luttuoso, Bologna ha saputo reagire con forza e dignità, intraprendendo un difficile ma necessario percorso di ricostruzione. La città ha raccolto le macerie materiali e morali, offrendo soccorso e sostegno alle numerose vittime e ai loro familiari. Questo processo ha irreversibilmente cambiato la storia e l'identità di Bologna, forgiando una resilienza collettiva.

Con parole cariche di significato, Lepore ha affermato che "da allora la nostra storia è cambiata – ha aggiunto – diversamente dalle intenzioni di chi ha messo quella bomba, la nostra democrazia da allora è più forte e questa marcia è il pilastro della democrazia".

Un messaggio potente che sottolinea la capacità della comunità di trasformare il dolore in forza democratica. Il sindaco ha inoltre voluto esprimere la sua profonda gratitudine a tutte le forze dell’ordine presenti alla cerimonia, il cui impegno è fondamentale per la sicurezza e la giustizia. Ha poi invitato i familiari delle vittime, insieme a magistrati e avvocati, a unirsi in un sentito applauso collettivo, un gesto di profonda riconoscenza e vicinanza.

Il 2 agosto: un simbolo per la democrazia bolognese

Il 2 agosto si conferma, anno dopo anno, una data di cruciale importanza nella memoria collettiva di Bologna. È un momento non solo di ricordo, ma anche di rinnovato impegno per il rafforzamento dei valori democratici che sono stati così duramente attaccati.

La commemorazione annuale vede una vasta e sentita partecipazione, coinvolgendo attivamente le istituzioni locali e nazionali, la cittadinanza e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Questa unione testimonia il ruolo esemplare della città nella difesa intransigente della democrazia e nella costante solidarietà verso le vittime e i loro familiari, che continuano a essere il cuore pulsante di questa ricorrenza.

La presenza costante e numerosa delle autorità e della cittadinanza sottolinea l'importanza imprescindibile attribuita a questa giornata. Il 2 agosto non è solo una data sul calendario, ma un simbolo vivente che continua a segnare profondamente la storia, l'identità e l'impegno civile di Bologna, proiettandola come baluardo dei principi democratici e della giustizia.