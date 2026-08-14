L'Ufficio Migrantes della Conferenza episcopale di Basilicata ha elevato una pressante richiesta per assicurare verità e umanità alle persone trattenute all'interno del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio, situato in provincia di Potenza. Questo appello giunge a pochi giorni di distanza dalla tragica scomparsa di un cittadino tunisino di 30 anni, il cui decesso è avvenuto il 10 agosto 2026 proprio all'interno della struttura. Le indagini hanno portato alla conferma che si è trattato di un suicidio.

Nel comunicato diffuso, l'Ufficio Migrantes ha posto l'accento sulla necessità impellente di una "verifica piena e trasparente" riguardante le condizioni di vita e di dignità prevalenti all'interno del Cpr.

Tra le istanze cruciali avanzate figurano l'accesso effettivo alle cure sanitarie, la garanzia di mezzi di comunicazione con l'esterno e la creazione di spazi adeguati per l'ascolto e il sostegno, con particolare attenzione alle persone considerate più vulnerabili. Il testo richiama con fermezza i principi cardine del Magistero e della Dottrina sociale della Chiesa, ribadendo con chiarezza che "la dignità della persona viene prima di tutto", un valore inalienabile che deve essere tutelato in ogni contesto.

Richiesta di trasparenza e assistenza concreta

Di fronte al profondo "dolore di una giovane vita spezzata", l'Ufficio Migrantes ha dichiarato con convinzione che "non si può tacere" e che il primo e ineludibile dovere è quello di perseguire la verità in tutti i suoi aspetti.

È stata espressa piena fiducia nelle istituzioni competenti, affinché queste possano fare piena luce sull'accaduto con la massima diligenza. Il comunicato ha inoltre voluto richiamare un precedente evento di grave entità: la morte di un altro giovane, di nome Oussama, avvenuta nello stesso centro soltanto due anni prima. Questo tragico ripetersi degli eventi impone una riflessione più ampia e profonda sulle reali condizioni e sulla gestione dei Cpr, una riflessione che "chiama in causa tutti" gli attori sociali e istituzionali e che obbliga a promuovere processi concreti volti a garantire una vita più dignitosa e rispettosa per ogni individuo trattenuto.

Per tradurre l'appello in iniziative tangibili e durature, l'Ufficio della Conferenza episcopale della Basilicata ha avanzato la proposta di un'apertura del centro, da attuarsi secondo le modalità e le normative consentite, alla presenza di associazioni di volontariato.

Queste organizzazioni, sia di ispirazione cattolica che laica, avrebbero il compito di offrire un'assistenza umana e psicologica fondamentale, oltre a un supporto legale e spirituale. Verrebbe così garantita la possibilità di ascolto e l'opportunità di insegnamento della lingua italiana, strumenti essenziali per l'integrazione e il benessere. La dignità, come sottolineato nel testo, "non è un principio astratto, ma una misura molto concreta con cui giudicare e correggere i luoghi in cui viviamo insieme, compresi quelli pensati per contenere chi non ha ancora un posto riconosciuto nella nostra società", evidenziando la sua natura pratica e imprescindibile.

I Centri di permanenza per il rimpatrio: un dibattito aperto

Il Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, al pari di altre strutture analoghe presenti sul territorio italiano, è concepito per il trattenimento amministrativo di cittadini stranieri che si trovano in attesa di essere rimpatriati. La responsabilità della gestione e del monitoraggio delle condizioni interne a questi centri è affidata alle autorità preposte, e la legislazione vigente stabilisce un periodo massimo entro il quale il trattenimento può essere mantenuto. L'accesso di organizzazioni e soggetti esterni è regolamentato da specifiche direttive emanate dalla direzione del centro, con l'obiettivo primario di assicurare un'adeguata assistenza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza e ordine.

Il tema delle condizioni di vita nei Cpr, incluso quello di Palazzo San Gervasio, rappresenta da tempo un punto focale di attenzione e dibattito per un'ampia gamma di soggetti: dalle istituzioni religiose alle associazioni umanitarie, fino agli organismi internazionali per la tutela dei diritti umani. Questi attori continuano a sollecitare con insistenza una maggiore trasparenza nella gestione di tali strutture e il pieno rispetto della dignità delle persone che vi sono ospitate, ponendo in luce la necessità di un monitoraggio costante, di riforme strutturali e di interventi migliorativi volti a garantire standard di accoglienza e trattamento conformi ai principi etici e legali internazionali.