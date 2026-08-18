La nave Life Support di Emergency è attesa nel porto di Bari giovedì 20 agosto, intorno alle ore 9. L'imbarcazione ha soccorso un barchino con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. L'operazione è avvenuta il giorno precedente, nell'ambito delle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale.

Durante la traversata, sette migranti sono deceduti e due versano in gravi condizioni per soffocamento, evacuati d'urgenza il pomeriggio del 17 agosto. Tra i 50 soccorsi, figurano cinque donne e 29 minorenni non accompagnati.

I naufraghi, partiti dalla Libia il 16 agosto, provengono da Somalia ed Egitto.

La Life Support: caratteristiche e dotazioni a bordo

La Life Support è l'unità navale di Emergency per le operazioni di ricerca e soccorso (SAR) nel Mediterraneo centrale. Classificata come Supply Vessel, misura 51,3 metri di lunghezza e 12 metri di larghezza, con capacità di accoglienza fino a 175 naufraghi e personale di bordo. Dispone di un ponte coperto di circa 270 metri quadrati, con ambulatorio medico, servizi igienici, posti letto e panche. Un'area all'aperto di circa 90 metri quadrati è dedicata al triage.

L'organizzazione interna della Life Support è studiata per le esigenze dei naufraghi. L'area dormitori è attrezzata con tende per separare famiglie, donne sole e minori, offrendo servizi igienici, docce, pasti e acqua.

L'ambulatorio di bordo fornisce assistenza di base e gestione avanzata delle emergenze. L'equipaggio, di 28 persone, comprende 9 marittimi, 17 membri dello staff di Emergency e 2 posti aggiuntivi. Il team sanitario include due infermieri, un medico e due mediatori culturali.

Il ruolo del team e l'assistenza ai naufraghi

Il team sanitario e i mediatori culturali a bordo della Life Support svolgono un ruolo fondamentale nell'accoglienza dei naufraghi, nell'ascolto dei diritti, nella segnalazione di vulnerabilità e nell'orientamento post-sbarco. L'assistenza mira a garantire sicurezza e supporto a tutti i soccorsi, con particolare attenzione a minorenni non accompagnati e donne sole.