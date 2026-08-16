Una tragedia ha scosso profondamente la provincia di Cosenza, dove Ornella Forastefano, una donna di 46 anni, è stata vittima di una brutale e violenta aggressione nella notte ad Amendolara. L'episodio di violenza si è consumato con esiti fatali: la donna è stata infatti ritrovata in condizioni disperate davanti all’ingresso dell’ospedale di Trebisacce. Nonostante l'immediato intervento del personale sanitario e i disperati tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto salvarla. Ornella Forastefano è purtroppo deceduta a causa delle gravi lesioni riportate.

La notizia della sua morte ha lasciato la comunità locale in un profondo stato di shock, mentre le autorità hanno avviato le procedure per fare piena luce sull'accaduto nel Cosentino.

Indagini serrate e la ricerca del compagno

Le indagini sull'efferato delitto che ha strappato la vita a Ornella Forastefano sono state avviate senza sosta dai Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari. L'attenzione degli inquirenti si è concentrata fin da subito sul compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, che al momento dei fatti è risultato irreperibile. Le forze dell'ordine stanno attivamente conducendo le ricerche per rintracciare l'uomo, considerato un elemento chiave per la ricostruzione della dinamica degli eventi.

Vengono raccolti tutti gli elementi utili, dalle testimonianze ai rilievi sul luogo dell'aggressione, per delineare un quadro completo e individuare le responsabilità in questa drammatica vicenda che ha scosso la tranquillità del Cosentino.

La dinamica dell'accaduto e l'impegno delle autorità

La sequenza degli eventi, ancora in fase di meticolosa ricostruzione, ha avuto il suo tragico inizio ad Amendolara, località dove si è consumata la violenta aggressione ai danni di Ornella Forastefano. Il percorso della vittima si è poi concluso tragicamente davanti all'ospedale di Trebisacce, dove è stata rinvenuta in condizioni critiche e dove, nonostante ogni tentativo, ha perso la vita. Le autorità locali sono pienamente impegnate nel chiarire ogni singolo dettaglio di quanto avvenuto, con l'obiettivo primario di assicurare alla giustizia il responsabile di questo grave atto di violenza.

La comunità di Amendolara e delle aree limitrofe è rimasta profondamente sconvolta e addolorata dall'accaduto, manifestando un forte bisogno di risposte e giustizia. Le forze dell'ordine proseguono incessantemente le loro attività investigative, con la determinazione di portare a termine un'indagine accurata e risolutiva.