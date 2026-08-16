Una notte di Ferragosto ha visto un'intensa attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, con presenza rafforzata nei luoghi della movida e sulle principali arterie stradali. L'operazione ha interessato l'intero Casertano, dalla costa all’agro aversano, includendo Caserta, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Impiegati 217 militari e 105 pattuglie.

Il bilancio dei controlli è significativo: 900 persone e 444 veicoli verificati. L'intervento ha portato a due arresti e alla denuncia di venti persone per diverse ipotesi di reato.

Numerose le segnalazioni amministrative per uso personale di stupefacenti. La sicurezza stradale ha generato oltre 60 contestazioni al Codice della strada, per un importo superiore a 33mila euro, con ritiri di patenti e sequestri o fermi di veicoli.

Interventi sul litorale e nei centri urbani

Sul litorale casertano, con il maggiore afflusso di persone, si sono concentrati gli interventi più rilevanti. A Baia Domizia, un 23enne è stato arrestato dopo una violenta aggressione a guardie giurate e Carabinieri intervenuti per una rissa. A Mondragone, cinque persone sono state denunciate a seguito di una colluttazione sul lungomare. A Castel Volturno, due operazioni distinte hanno portato al sequestro di marijuana e cocaina e a due denunce per detenzione ai fini di spaccio.

Controlli serrati sono stati estesi anche a Caserta, Aversa, Casal di Principe, Maddaloni, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere, focalizzati sulla prevenzione dei reati predatori, sul contrasto agli stupefacenti e sulla verifica della sicurezza della circolazione.

L'azione della Polizia Provinciale

Nel contesto della sicurezza stradale, la Polizia Provinciale di Caserta ha condotto, nei mesi precedenti, attività di controllo straordinario sul litorale domizio, in particolare a Castel Volturno. Un'operazione ha identificato 23 persone e controllato 13 veicoli, accertando sette violazioni al Codice della strada. Tra queste, la mancanza di assicurazione ha comportato il sequestro di un veicolo. Le sanzioni amministrative hanno superato i 4.200 euro.

Questa attività rientra in un piano di vigilanza per garantire il rispetto delle norme sulla circolazione e la sicurezza degli utenti, specialmente in vista dell'aumento dei flussi di traffico estivi.

Le operazioni di monitoraggio e controllo proseguiranno nelle prossime settimane, con attenzione alle aree ad alto traffico e alle zone turistiche, confermando un impegno costante per la sicurezza pubblica.