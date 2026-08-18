Un drammatico ritrovamento ha scosso il quartiere di Oregina a Genova nel pomeriggio di lunedì 17 agosto 2026. I vigili del fuoco, intervenuti in un appartamento in salita Oregina a seguito della segnalazione di una perdita d'acqua, hanno fatto una macabra scoperta: il cadavere mummificato di un anziano uomo è stato rinvenuto nella camera da letto dell'abitazione.

Il ritrovamento e l'identificazione dell'anziano

L'allarme era stato lanciato da un vicino, allarmato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante. Una volta forzata la porta e acceduti all'immobile, i pompieri si sono trovati di fronte alla tragica scena.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti, che hanno avviato le prime indagini per risalire all'identità del defunto. Il proprietario dell'appartamento è stato identificato come un uomo di 79 anni di origini croate, residente da molti anni nel capoluogo ligure.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l'anziano era noto come accumulatore seriale. Inoltre, l'uomo risultava essere un detentore di armi. Questa informazione ha portato all'immediato allertamento dei nuclei specializzati delle forze dell'ordine, che hanno effettuato un'accurata ispezione dell'appartamento. Tuttavia, le verifiche non hanno evidenziato la presenza di alcun oggetto o materiale pericoloso all'interno dell'abitazione, escludendo così ulteriori rischi per la sicurezza pubblica.

Un precedente simile nel centro storico di Genova

Questo episodio non è purtroppo un caso isolato per la città di Genova. Già all'inizio del mese di agosto 2026, un ritrovamento analogo aveva destato preoccupazione. In quell'occasione, il cadavere di un uomo di 76 anni, trovato in avanzato stato di decomposizione, era stato scoperto in un appartamento situato al sesto piano di un palazzo in piazza Cavour, nel cuore del centro storico. Anche in quella circostanza, la scoperta era avvenuta a seguito della segnalazione di infiltrazioni d'acqua da parte dei residenti del piano inferiore, che non riuscivano a mettersi in contatto con il condomino.

L'intervento dei vigili del fuoco aveva portato alla macabra scoperta, rendendo necessario l'arrivo dei carabinieri con il nucleo investigativo e degli esperti per i rilievi scientifici.

Entrambi i casi sottolineano una problematica sociale legata all'isolamento di persone anziane, le cui condizioni di vita vengono alla luce solo in circostanze estreme come queste.

L'importanza della segnalazione e l'intervento delle autorità

I due tragici eventi evidenziano l'importanza cruciale della prontezza dei vicini nel segnalare anomalie, come le perdite d'acqua, che possono celare situazioni di grave disagio e solitudine. In entrambi i frangenti, i vigili del fuoco hanno rappresentato il primo anello della catena di soccorso, effettuando l'accesso agli appartamenti e permettendo la scoperta dei corpi. Successivamente, le forze dell'ordine hanno assunto il compito di identificare le vittime e di condurre tutte le verifiche necessarie, inclusa l'esclusione di pericoli aggiuntivi, come nel caso delle armi detenute dall'anziano di Oregina. La sinergia tra la vigilanza cittadina e l'intervento tempestivo delle squadre di emergenza si rivela fondamentale per affrontare queste delicate situazioni.