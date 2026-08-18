Un pescatore di Chioggia è stato denunciato il 18 agosto 2026, dopo essere stato sorpreso a operare illegalmente in una zona vietata all'interno dell'area lagunare di Marghera, nel Veneziano. L'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo delle autorità con una manovra pericolosa, cercando di speronare un motoscafo della Guardia di Finanza. L'azione evasiva, tuttavia, è stata vanificata dal tempestivo intervento di un elicottero del corpo, che in quel momento sorvolava la zona. Grazie al supporto aereo, il responsabile è stato prontamente identificato e le forze dell'ordine hanno potuto procedere con la denuncia e le conseguenti azioni legali.

Questo episodio evidenzia la costante vigilanza delle Fiamme Gialle contro le attività illecite in laguna.

Sequestro di vongole e attrezzature

L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato a un significativo sequestro di materiale e pescato. Nello specifico, è stata recuperata circa una tonnellata di vongole veraci, frutto dell'attività di pesca illegale. Oltre al prodotto ittico, sono stati posti sotto sequestro anche due attrezzi da pesca professionali, utilizzati per l'attività illecita, e le imbarcazioni impiegate dal pescatore per la sua condotta abusiva. Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di controlli intensificati che le Fiamme Gialle stanno conducendo nella Laguna di Venezia.

Tali operazioni sono mirate a contrastare non solo la pesca abusiva, ma anche a prevenire e reprimere tutte le violazioni delle normative ambientali e di sicurezza marittima, garantendo la tutela dell'ecosistema lagunare e la legalità delle attività.

Ulteriori controlli e sanzioni nella laguna

L'attività di controllo della Guardia di Finanza nella laguna di Venezia non si è limitata all'episodio del pescatore abusivo. Nell'ambito delle medesime operazioni di monitoraggio e repressione delle illegalità, le forze dell'ordine hanno anche proceduto al sequestro di un'area di terreno di notevoli dimensioni, estesa per circa 65.000 metri quadrati. Questo sequestro è stato motivato da casi di abusivismo edilizio riscontrati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, a riprova dell'attenzione verso la salvaguardia del territorio.

Parallelamente, sono state comminate sanzioni a sei imbarcazioni da diporto per diverse infrazioni e a un'ulteriore imbarcazione per violazioni specifiche in materia di noleggio. Complessivamente, l'insieme delle numerose sanzioni amministrative elevate durante questi controlli ha raggiunto un importo totale di circa 14.000 euro, evidenziando l'efficacia e la pervasività dell'azione delle autorità nel contrastare l'illegalità e proteggere il delicato equilibrio della Laguna di Venezia.