Pieve Torina, un comune in provincia di Macerata, si prepara a un significativo ampliamento delle sue infrastrutture sportive. Grazie all'aggiudicazione del bando "Sport e periferie", il paese vedrà la realizzazione di un nuovo campo di calcio e una pista di atletica. Questo progetto, che ha ottenuto i pareri favorevoli del CONI e della FIDAL, arricchirà ulteriormente il polo sportivo già esistente, che attualmente vanta una piscina, un palazzetto dello sport, campi da padel, tennis e calcetto, oltre a un moderno centro benessere. L'iniziativa rappresenta un passo concreto nel percorso di rinascita e valorizzazione del territorio, particolarmente significativo per una comunità che ha affrontato le sfide del post-sisma.

Il Ruolo dello Sport nella Rinascita Sociale

L'intervento non si limita alla mera costruzione di nuove strutture, ma nasce da una profonda esigenza di rafforzare i legami sociali all'interno della comunità, messi a dura prova dal terremoto che ha colpito l'area nel 2016. Il sindaco Alessandro Gentilucci ha sottolineato l'importanza strategica di questo investimento, affermando che "in questo percorso di rinascita lo sport rappresenta un pilastro essenziale per l'inclusione sociale, la salute delle comunità e la valorizzazione del territorio". Il progetto è concepito per completare il polo sportivo esistente, introducendo anche nuove strutture dedicate alla ginnastica, e offrendo così spazi adeguati e sicuri sia alle famiglie sia ai giovani, promuovendo uno stile di vita attivo e sano per tutti i residenti.

Pieve Torina: Un Esempio Virtuoso di Resilienza Post-Sisma

Pieve Torina è un piccolo comune montano delle Marche, situato nel cuore dell’Appennino maceratese, con una popolazione di circa 1.300 abitanti. Il suo territorio è stato profondamente colpito dal sisma del 2016, un evento che ha richiesto un impegno straordinario in termini di ricostruzione e rilancio. Negli anni successivi al terremoto, il Comune si è distinto per un percorso di ripresa che ha posto al centro la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva della comunità locale. Questo approccio ha trasformato Pieve Torina in un vero e proprio esempio virtuoso di resilienza, dimostrando come sia possibile ricostruire non solo edifici, ma anche il tessuto sociale e la fiducia nel futuro.

La realizzazione di queste nuove infrastrutture sportive si inserisce perfettamente in questo quadro più ampio di valorizzazione e uso sostenibile del territorio. Contribuendo a rafforzare la resilienza della popolazione e a promuovere uno stile di vita attivo, l'investimento in tali strutture è considerato una delle risposte più concrete e lungimiranti per il futuro di Pieve Torina. Come ribadito dal sindaco, "Stiamo ricostruendo una realtà urbana a misura di famiglie e giovani, e l'investimento in strutture sportive è una delle risposte più concrete per il futuro di Pieve Torina", evidenziando l'impegno dell'amministrazione nel creare un ambiente dinamico e accogliente per le nuove generazioni e per l'intera collettività.