Si terrà con ogni probabilità venerdì 14 agosto alle ore 16, nella suggestiva cornice della chiesa di Terrasanta a Bordighera, il funerale della piccola Beatrice. La bambina era stata tragicamente trovata senza vita nella casa materna, una vicenda che ha scosso profondamente la comunità locale. La data delle esequie, sebbene non ancora ufficializzata, è stata comunicata a seguito della concessione del nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia, un provvedimento emesso dalla Procura di Imperia.

A presiedere il rito funebre sarà il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, un segno della vicinanza della Chiesa al dolore della famiglia e della collettività.

In previsione dell'evento, e considerando la delicatezza della situazione, è stato programmato un importante tavolo tecnico in Prefettura. A questo incontro parteciperanno i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco di Bordighera, con l'obiettivo primario di definire un dettagliato piano di sicurezza. Tale dispositivo è ritenuto indispensabile per garantire il regolare e sereno svolgimento della cerimonia, data la sua risonanza.

Aspettative sulla partecipazione e il dispositivo di sicurezza

La cerimonia funebre si preannuncia particolarmente complessa anche per via delle presenze attese. Si prevede infatti la partecipazione sia del padre della bambina, Maurizio Rao, attualmente detenuto per altre ragioni non correlate direttamente alla vicenda della figlia, sia della madre, Emanuela Aiello.

Quest'ultima si trova in carcere, accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia, un'accusa che le viene contestata in concorso con il suo compagno, Emanuel Iannuzzi. Entrambi sono sotto inchiesta e accusati di aver causato il decesso della piccola Beatrice, un aspetto che aggiunge ulteriore gravità e attenzione mediatica all'evento.

Il forte impatto mediatico e l'eco emotiva che la vicenda ha generato a livello nazionale e locale fanno prevedere l'afflusso di centinaia di persone desiderose di rendere l'ultimo saluto alla bambina e di esprimere la propria solidarietà. Per gestire un tale afflusso e assicurare l'ordine pubblico, sarà implementato un ampio dispositivo di sicurezza.

Questo piano mirerà a prevenire qualsiasi turbativa e a permettere che il momento di raccoglimento si svolga nel rispetto e nella tranquillità che una simile tragedia richiede.

Il contesto della chiesa di Terrasanta e il raccoglimento della comunità

La chiesa di Terrasanta a Bordighera, scelta per ospitare le esequie, è un luogo di culto significativo per la città, noto per la sua capacità di accogliere grandi assemblee e per essere spesso sede di importanti celebrazioni religiose. La diocesi di Ventimiglia-Sanremo, sotto la guida di monsignor Antonio Suetta, è un punto di riferimento spirituale per il Ponente ligure, impegnata in diverse attività pastorali e sociali a sostegno della comunità.

Questo tragico evento ha colpito profondamente la sensibilità della comunità di Bordighera e dell'intera regione. Il funerale di Beatrice non sarà soltanto un addio alla piccola, ma anche un momento di profondo raccoglimento collettivo, un'occasione per la comunità di stringersi attorno al dolore di una famiglia e di riflettere sulla fragilità della vita. L'intera cittadinanza si prepara a vivere questo giorno con compostezza e partecipazione, in un clima di silenzioso cordoglio e di sentita vicinanza alla memoria della bambina.