Un raid aereo, condotto da un velivolo non identificato, ha colpito un aeroporto militare nel nord-ovest della Siria, nella provincia di Idlib. L'attacco è avvenuto martedì, prendendo di mira l'aeroporto militare di Abu Duhur. Al momento del bombardamento, la struttura risultava ufficialmente fuori servizio. La notizia è stata diffusa da una fonte della sicurezza, che ha fornito i dettagli all'agenzia di stampa AFP.

L'aeroporto di Abu Duhur ospita forze del ministero della Difesa siriano. Nonostante la sua inattività operativa, la base mantiene la sua importanza come punto di riferimento strategico nella regione.

Non sono state fornite informazioni su eventuali vittime o sull'entità dei danni materiali, lasciando aperti interrogativi sull'impatto effettivo dell'azione.

Rilevanza strategica dell'aeroporto di Abu Duhur

L'obiettivo dell'attacco era un'installazione militare di rilevanza strategica nella provincia di Idlib. L'aeroporto di Abu Duhur è gestito dall'Aeronautica siriana e, sebbene non pienamente operativo, ospita diversi velivoli. Tra questi figurano due caccia Su-22 di epoca precedente, numerosi aerei da addestramento L-39 e una serie di elicotteri di vecchia generazione. La presenza di tali mezzi, anche se datati, evidenzia il ruolo potenziale o residuo della base nelle operazioni aeree regionali.

Contesto geopolitico e importanza della base

La posizione dell'aeroporto militare di Abu Duhur, pur essendo fuori servizio, lo rende un'infrastruttura di significativo rilievo per le forze armate siriane. La sua ubicazione strategica nella provincia di Idlib è cruciale per il controllo e la sorveglianza dell'area nord-occidentale della Siria. Questa zona è da tempo teatro di frequenti tensioni e complesse operazioni militari, che vedono coinvolte diverse fazioni. La persistenza di una presenza militare, anche in una base inattiva, sottolinea l'importanza del sito nel più ampio scacchiere geopolitico regionale, rendendolo un potenziale bersaglio o un punto nevralgico per future dinamiche.