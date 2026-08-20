Il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). La decisione giunge a seguito del decreto della Protezione Civile Regionale, che ha stabilito lo stato di allerta meteo di colore arancione per un elevato rischio di criticità idrogeologica dovuta a forti temporali. La struttura è operativa dalle ore 18:00 di oggi, 20 agosto 2026, fino alle ore 23:59 di domani, 21 agosto 2026, con sede presso il Comando della Polizia Locale.

Per garantire una gestione tempestiva dell’emergenza, sono stati allertati oltre dieci tra dirigenti e funzionari comunali, responsabili delle funzioni di supporto previste dal Piano di Emergenza Comunale.

Il personale è reperibile ventiquattro ore su ventiquattro per intervenire su chiamata al C.O.C., mentre le squadre dei volontari della Protezione Civile sono pronte a muoversi con i mezzi di soccorso in caso di necessità. Il Sindaco Ziberna ha motivato la scelta: “Osservando le gravi criticità che stanno colpendo altre regioni del Nord Italia, come Liguria e Lombardia, questa decisione rappresenta un atto dovuto e responsabile”.

Appello alla prudenza e ringraziamenti

Il Sindaco ha invitato l’intera popolazione alla prudenza di fronte al rischio di improvvise e intense precipitazioni o fulminazioni. Ha sottolineato che, sebbene si augurino che le precauzioni si rivelino superflue, la tutela dei cittadini impone il massimo livello di cautela.

Ziberna ha infine rivolto un profondo ringraziamento a tutti i dipendenti comunali e ai volontari della Protezione Civile che, con la loro disponibilità, garantiscono la sicurezza della città.

Il ruolo della Protezione Civile Regionale

L’attivazione del C.O.C. si inserisce nel sistema della Protezione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia, incaricata di coordinare e gestire le attività di prevenzione e intervento in caso di emergenze, come stabilito dalla normativa. Il sistema si basa su una rete di centri operativi comunali e provinciali, supportati da volontari e personale specializzato, che intervengono in caso di allerta per garantire la sicurezza della popolazione e la gestione delle criticità idrogeologiche e meteorologiche.