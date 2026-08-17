Un uomo risulta disperso nei boschi di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, dopo essersi recato alla ricerca di funghi. L'allarme è stato lanciato il 17 agosto, quando l'uomo non ha fatto ritorno a casa come previsto, scatenando l'immediata attivazione delle squadre di soccorso.

Ricerche attive nel territorio montano

Le operazioni di ricerca sono state avviate nell'estesa zona boschiva di Rocca Pietore, un'area montana nota per la raccolta di funghi durante la stagione estiva. Le squadre di soccorso, composte da specialisti e volontari, sono impegnate in attività di perlustrazione intensiva.

L'obiettivo è individuare tracce utili al ritrovamento in un territorio impervio e con fitta vegetazione. Dettagli sull'identità o sulle circostanze esatte della scomparsa non sono stati diffusi, mantenendoil riserbo.

Il contesto delle Dolomiti bellunesi e l'impegno dei soccorritori

Rocca Pietore si trova nella provincia di Belluno, in una zona montuosa delle Dolomiti venete. Il territorio è caratterizzato da boschi estesi e sentieri che, durante la stagione estiva, sono frequentati da numerosi appassionati di escursionismo e ricerca di funghi. La complessità orografica rende le ricerche impegnative, esigendo coordinazione tra le diverse forze in campo. Le squadre, composte da personale del Soccorso Alpino, forze dell'ordine locali e volontari, operano con mezzi tecnici e profonda conoscenza del territorio.

Le operazioni proseguono senza sosta, con l'obiettivo di ritrovare l'uomo disperso al più presto. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare i soccorritori presenti nell'area. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi fondamentale per orientare le ricerche e contribuire alla risoluzione positiva del caso.