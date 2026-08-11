A Salerno, nel Salernitano, si è tenuta un'importante iniziativa focalizzata sulla violenza sugli uomini e sul ruolo del servizio 1523, la linea telefonica di pubblica utilità contro violenza e stalking. L'evento ha incluso la presentazione di due volumi e un approfondimento sulle problematiche legate alla violenza maschile e alle risposte territoriali.

L'incontro ha presentato due libri che, con testimonianze dirette e analisi approfondite, documentano le dinamiche della violenza che colpiscono il genere maschile. Durante la discussione, è emersa una chiara crescita delle richieste di aiuto al servizio 1523 anche da parte di uomini vittime di violenza.

Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo fenomeno spesso poco visibile e di promuovere adeguati strumenti di supporto.

Dettagli sull'iniziativa e i libri

La presentazione ha coinvolto autori e operatori del settore, che hanno condiviso esperienze e casi emblematici. L'obiettivo era offrire uno spazio di confronto e informazione, favorendo la conoscenza delle risorse disponibili per le vittime di violenza maschile. I volumi analizzano sia gli aspetti psicologici che le implicazioni sociali del fenomeno, offrendo una prospettiva completa.

Il servizio 1523 nel contesto regionale

Il servizio 1523 è attivo a livello nazionale, fornendo assistenza telefonica e online.

In Campania, e specificamente nel Salernitano, rappresenta un punto di riferimento per chi subisce violenza, offrendo ascolto, consulenza e orientamento verso strutture specializzate. Il servizio si rivolge sia a donne che a uomini, rispondendo a una domanda crescente di supporto anche dalla popolazione maschile.

La discussione pubblica e la presentazione dei libri hanno evidenziato l'importanza di superare stereotipi e pregiudizi che spesso ostacolano la denuncia da parte degli uomini vittime di violenza. Gli organizzatori hanno ribadito la necessità di rafforzare la rete di assistenza e di promuovere campagne informative mirate, per affrontare il fenomeno in modo più efficace.