Un uomo è stato rinvenuto in gravissime condizioni nel cortile interno di una palazzina residenziale in via Aterno a Pescara. L'allarme è scattato l'11 agosto 2026, quando l'individuo è stato notato a terra, agonizzante e privo di sensi. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, stabilizzando l'uomo e trasportandolo d'urgenza presso l'ospedale civile di Pescara, dove le sue condizioni sono state giudicate critiche e la prognosi resta riservata. Al momento del ritrovamento, l'uomo non aveva con sé documenti di identità, rendendo impossibile una sua immediata identificazione.

Le autorità stanno lavorando per risalire alla sua identità.

Accertamenti in corso della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha avviato un'ampia indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Sul luogo del ritrovamento, in via Aterno, sono intervenute diverse squadre della Questura di Pescara: gli agenti della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della polizia scientifica. Questi ultimi hanno effettuato un meticoloso sopralluogo, raccogliendo ogni elemento utile sia nel cortile dove l'uomo è stato trovato, sia all'interno della palazzina. I rilievi tecnici sono considerati fondamentali per stabilire le esatte circostanze del grave episodio.

Tra le ipotesi principali al vaglio degli inquirenti vi è quella di una caduta accidentale.

Si ipotizza che l'uomo possa essere precipitato dal secondo piano dell'edificio. Tuttavia, gli investigatori non escludono al momento altre piste, mantenendo aperte tutte le possibilità per comprendere se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di un'aggressione. La cautela è massima in questa fase iniziale delle indagini.

Il coordinamento delle operazioni e le indagini

A coordinare le operazioni sul posto sono stati presenti il capo delle Volanti, Pierpaolo Varrasso, e il capo della Mobile, Francesco Monterisi. La sinergia tra le diverse articolazioni della Questura è essenziale: la Squadra Volante ha gestito le prime attività di intervento, la Squadra Mobile si concentra sulle indagini approfondite e la polizia scientifica fornisce il supporto tecnico per i rilievi e la raccolta di prove materiali.

Le verifiche proseguono incessantemente per fare piena luce sulle circostanze che hanno portato al grave ferimento dell'uomo, la cui identità rimane ancora da accertare. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore, man mano che le indagini progrediranno.