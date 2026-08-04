Anas ha annunciato il completamento dei lavori di riqualificazione del ponte Flumini Mannu, situato sulla strada statale 196 Dir 'di Villacidro', al chilometro 12, nel territorio di Samassi. L'intervento, del valore di oltre 3 milioni di euro, è stato cruciale per ripristinare la piena funzionalità statica della struttura e per migliorarne significativamente la durabilità e i livelli di sicurezza.

Dettagli tecnici e interventi strutturali

La riqualificazione ha coinvolto diverse componenti chiave. Sono stati rifatti i marciapiedi e installati nuovi sistemi di protezione.

Contestualmente, si è proceduto con il risanamento e il rinforzo delle strutture portanti, fondamentale per la stabilità del ponte.

L'intervento ha incluso la sostituzione dei giunti di dilatazione, la realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque e il rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione stradale. Il ponte Flumini Mannu, lungo 120 metri e composto da quattro campate, rappresenta un'infrastruttura strategica per il collegamento tra le due parti dell'abitato di Samassi.

Benefici per la mobilità e la sicurezza

Il completamento di questi lavori assicura ora la piena funzionalità del ponte, sia per il traffico veicolare che per quello pedonale. Ciò si traduce in un tangibile miglioramento della sicurezza e della qualità del collegamento per i residenti di Samassi e per tutti gli utenti della Statale 196 Dir.

Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture viarie gestite da Anas. L'obiettivo è garantire standard elevati di sicurezza e affidabilità per l'intera rete stradale, contribuendo alla fluidità del traffico e alla protezione degli utenti.