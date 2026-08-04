Un automobilista è stato sanzionato a Sassari con una multa di mille euro e il fermo amministrativo del suo veicolo per aver compiuto un grave illecito ambientale. L'uomo ha scaricato una quantità ingente di rifiuti, tale da sommergere completamente una batteria di cassonetti e l'intera area circostante, situata nella parte alta del quartiere di Monte Rosello. L'episodio, avvenuto alle prime ore del mattino di qualche giorno fa, ha richiesto l'intervento delle autorità e ha evidenziato l'importanza della vigilanza civica nel contrasto a tali comportamenti.

Individuazione e Sanzione Esemplare

L'azione irresponsabile del conducente del furgoncino, che aveva accostato vicino ai contenitori per riversare il suo carico, non è passata inosservata. Un cittadino attento ha avuto la prontezza di fotografare l'intera scena e di annotare il numero di targa del mezzo. Questa documentazione è stata prontamente consegnata alla polizia locale di Sassari, che ha avviato un'indagine celere ed efficace. Gli agenti sono riusciti in breve tempo a identificare sia il veicolo utilizzato per l'abbandono dei rifiuti sia il suo conducente. Nei confronti dell'uomo è stata applicata una sanzione pecuniaria di mille euro, in conformità con le disposizioni del recente decreto “Terra dei Fuochi”.

A questa si è aggiunta la misura del fermo amministrativo del furgone per un periodo di trenta giorni, con il conseguente ritiro del libretto di circolazione. È importante sottolineare che questa rappresenta la prima volta che a Sassari viene adottata una misura così severa come il fermo amministrativo per un illecito di natura ambientale, segnando un precedente significativo nella lotta contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Intervento e Ripristino del Decoro Urbano

Sul luogo dell'accaduto erano presenti anche due operatori della ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, i quali sono stati ascoltati dalla polizia locale per raccogliere ulteriori informazioni utili alle indagini.

Grazie all'intervento tempestivo e coordinato, l'area interessata dall'abbandono illecito è stata rapidamente ripulita. In poco tempo, la piazzola e i cassonetti sono tornati a essere decorosi e pienamente fruibili per la popolazione residente nel quartiere. La vicenda evidenzia non solo la determinazione delle forze dell'ordine nell'applicare le normative vigenti in materia ambientale, ma anche la fondamentale collaborazione dei cittadini, il cui senso civico si rivela cruciale per la tutela del territorio e il mantenimento del decoro urbano.