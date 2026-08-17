Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 17 agosto 2026 nelle acque antistanti la spiaggia di Su Giudeu, nel sud della Sardegna, a circa cinquanta chilometri da Cagliari. Una ragazza di 17 anni è stata travolta e ferita gravemente da un motoscafo con a bordo un gruppo di migranti. L'episodio ha portato all'arresto di un cittadino algerino di 28 anni, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, la giovane si trovava in acqua, in prossimità di una boa, quando è stata colpita violentemente da un natante in vetroresina spinto da un potente motore fuoribordo da 85 cavalli.

L'impatto è stato devastante: la ragazza ha riportato diverse fratture e ha perso conoscenza mentre era in mare.

Subito dopo lo scontro, l'imbarcazione ha ripreso la sua corsa via mare, puntando verso la vicina spiaggia di Tuerredda nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Una volta toccata terra, i passeggeri – un gruppo di 14 uomini adulti di nazionalità algerina – sono sbarcati e hanno tentato una fuga nell'entroterra. La loro corsa è stata però di breve durata: i militari hanno rapidamente presidiato le principali vie d'approdo, rintracciando e fermando l'intero gruppo. Tutti i fermati erano privi di documenti, ma apparivano in buone condizioni di salute.

Le Gravi Condizioni della Giovane e le Indagini

La ragazza ferita è stata prontamente soccorsa dai bagnini che l'hanno portata a riva. Data la gravità delle sue condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari. Qui è arrivata in codice rosso, in condizioni inizialmente gravissime. Attualmente, il quadro clinico della diciassettenne mostra segni di miglioramento e le sue condizioni sono considerate stabili, sebbene rimanga ricoverata per le necessarie cure e ulteriori accertamenti.

Le indagini congiunte, condotte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cagliari, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare l'uomo che si presume fosse al timone dell'imbarcazione.

Si tratta del 28enne algerino, il quale, al termine degli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime, e successivamente condotto nel carcere di Uta.

Dinamica dell'Incidente e Intervento delle Forze dell'Ordine

L'incidente si è verificato in un'area di mare molto frequentata, di fronte alla spiaggia di Su Giudeu, una rinomata località balneare del comune di Domus de Maria. La zona è nota per le sue acque cristalline e attira numerosi turisti, specialmente nel periodo estivo. L'intervento delle forze dell'ordine è stato rapido ed efficace, coinvolgendo, oltre ai Carabinieri, anche il personale della Squadra Mobile della Questura di Cagliari nelle operazioni di rintraccio e fermo dei migranti sbarcati a Tuerredda. La determinazione dell'equipaggio del natante a sfuggire alla giustizia è stata evidente nel tentativo di dileguarsi immediatamente dopo l'impatto.