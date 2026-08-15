Il 15 agosto 2026, il Memoriale delle Deportazioni di Firenze, situato in piazza Gino Bartali nel quartiere di Gavinana, è stato oggetto di un grave atto vandalico. Sono infatti comparse scritte offensive e di natura antisemita, un gesto che ha colpito profondamente la comunità. Questo luogo, di fondamentale importanza per la memoria collettiva della città, è interamente dedicato alle vittime della deportazione e dello sterminio, rappresentando un simbolo tangibile delle tragedie del passato.

La reazione è stata immediata e decisa: le scritte sono state prontamente rimosse grazie all'intervento tempestivo degli Angeli del Bello, un'associazione civica che si dedica alla cura del decoro urbano, e al presidio delle Forze dell’Ordine, che hanno garantito attenzione e sicurezza nell'area.

L’episodio è stato unanimemente condannato come “un gesto gravissimo anche perché colpisce un luogo della memoria, dedicato alle vittime della deportazione e dello sterminio”. Le autorità cittadine hanno ribadito con fermezza la posizione di Firenze: “A Firenze non c’è spazio per l’odio, per l’antisemitismo e per chi cerca di infangare la memoria”. Questo messaggio sottolinea l'impegno costante della città nel contrastare ogni forma di intolleranza e nel tutelare i valori di convivenza civile.

Il Memoriale: simbolo di resistenza e dialogo

Il Memoriale delle Deportazioni di Firenze, ubicato in piazza Gino Bartali a Gavinana, è da tempo un epicentro di iniziative e presidi civili. Questi eventi sono volti a riaffermare con forza i valori della memoria storica e a promuovere il contrasto attivo a ogni forma di odio e discriminazione.

Un esempio significativo di tale impegno si è avuto il 19 giugno 2026, quando il Memoriale ha ospitato una vasta mobilitazione. L'evento, organizzato congiuntamente da Quartiere 3, Cgil, Anpi, Arci e Aned, ha visto una nutrita partecipazione di cittadini e importanti rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca Sara Funaro e l’assessora regionale Alessandra Nardini. In quell'occasione, è stato enfaticamente ribadito il ruolo di Firenze come “una città di dialogo che non accetta messaggi d’odio”, evidenziando la sua vocazione all'inclusione e al rispetto reciproco.

Impegno costante per la tutela della memoria

L'episodio delle scritte offensive ha ulteriormente evidenziato l'importanza del Memoriale delle Deportazioni come fulcro della sensibilità civica fiorentina.

Oltre alla rapida rimozione degli atti vandalici, il sito è oggetto di una costante e attenta vigilanza da parte delle istituzioni locali e delle numerose associazioni civiche. L’operato degli Angeli del Bello e delle Forze dell’Ordine non solo ha risolto l'emergenza immediata, ma ha anche riaffermato l'incrollabile impegno della città nel preservare questi luoghi sacri della memoria e nel condannare e contrastare attivamente ogni manifestazione di antisemitismo. Il Memoriale continua a essere un punto di riferimento vitale per la comunità, ispirando iniziative di sensibilizzazione e educazione contro l’odio, la discriminazione e l'intolleranza, e rafforzando il messaggio che la memoria storica è un baluardo irrinunciabile per il futuro.