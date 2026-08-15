Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale per i minorenni di Bari ha formalmente convalidato il fermo del diciassettenne ritenuto responsabile dell'omicidio volontario di Cosimo Quagliarella. La grave accusa è ulteriormente aggravata dalla premeditazione e dai futili motivi. Questa importante decisione giudiziaria è stata presa al termine dell'udienza di convalida, durante la quale il giudice ha altresì disposto l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il giovane indagato, sottolineando la serietà delle accuse a suo carico.

I fatti che hanno portato a questo provvedimento risalgono alla notte tra il 12 e il 13 agosto scorso. In quelle ore, Cosimo Quagliarella, un diciottenne originario di Andria, è stato tragicamente accoltellato in una pinetina situata alla periferia di Trani. Le indagini hanno rapidamente condotto al fermo del diciassettenne, il quale, in seguito, ha confessato il delitto.

L'autopsia, eseguita il 14 agosto, ha fornito dettagli cruciali sulla dinamica dell'aggressione. L'esame medico legale ha rivelato che la vittima è stata raggiunta da tre fendenti alla schiena, ferite che si sono rivelate fatali. La Procura per i minorenni contesta al giovane non solo l'omicidio volontario aggravato, ma anche l'accusa di aver partecipato a una rissa e di aver commesso i reati di detenzione e porto di un coltello.

L'arma del delitto, secondo quanto accertato, aveva una lama di circa dieci centimetri.

Il movente e le aggravanti contestate

Il presunto movente del tragico evento sarebbe di natura passionale, riconducibile a una relazione sentimentale. Le indagini hanno infatti evidenziato che una ragazza, in precedenza, aveva avuto un legame con entrambi i giovani coinvolti nella vicenda. Successivamente, la stessa ragazza si era legata nuovamente a Cosimo Quagliarella, il diciottenne vittima dell'aggressione. Questo contesto sentimentale è stato ritenuto dalla Procura per i minorenni di Bari come il fattore scatenante, portando alla contestazione dell'aggravante dei futili motivi, oltre a quella della premeditazione.

Le decisioni del Tribunale per i minorenni

La decisione di convalidare il fermo e di disporre la custodia cautelare in carcere è stata assunta dal Tribunale per i minorenni di Bari, l'organo giudiziario specificamente competente per i procedimenti penali che coinvolgono imputati minorenni. Questo tribunale, che opera nella provincia di Bari e nelle aree circostanti, ha il compito fondamentale di applicare le misure previste dalla legge nei casi di reati commessi da persone minorenni, garantendo al contempo la tutela dei loro diritti. Le sue funzioni essenziali comprendono proprio la convalida dei provvedimenti restrittivi, come il fermo, e l'emissione di ordinanze di custodia cautelare, esattamente come accaduto nel grave caso del diciassettenne accusato dell'omicidio di Cosimo Quagliarella. L'intervento del GIP in questo contesto è cruciale per la gestione delle fasi iniziali del procedimento a carico di un minore, assicurando che tutte le garanzie legali siano rispettate.