La polizia di Spoleto ha eseguito un arresto nei confronti di un cittadino straniero di 23 anni, accusato di atti persecutori. La vittima è una dipendente di una struttura locale, e l'operazione si è concretizzata nella città umbra, in provincia di Perugia. L'indagine che ha portato all'arresto è scaturita dalla coraggiosa denuncia presentata dalla donna, la quale ha fornito agli inquirenti un quadro dettagliato degli eventi che hanno compromesso la sua serenità e sicurezza.

La sequenza degli eventi: dall'aggressione alle minacce

Le ricostruzioni effettuate dagli investigatori hanno permesso di delineare una preoccupante escalation di comportamenti.

La donna ha riferito agli agenti di essere stata oggetto di un'aggressione fisica da parte del giovane, avvenuta nel mese di luglio. Questo episodio iniziale le ha causato lesioni personali, per le quali è stata emessa una prognosi di guarigione di otto giorni. Un evento che ha segnato l'inizio di un periodo di forte disagio.

Successivamente all'aggressione e in un periodo in cui la vittima era assente dalla struttura dove lavorava, il 23enne ha intensificato le sue condotte moleste. Ha iniziato a contattarla in modo ossessivo, effettuando ripetute telefonate e inviandole numerosi messaggi. Il contenuto di queste comunicazioni era esplicitamente minaccioso: il giovane affermava di volerla raggiungere presso la sua abitazione, generando nella donna un profondo e crescente stato di ansia e paura.

La persistenza e la gravità di queste minacce hanno reso la sua quotidianità insostenibile, spingendola a chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

L'intervento decisivo delle forze dell'ordine e l'arresto

Di fronte alla gravità della situazione e alla denuncia della donna, il personale del commissariato di Spoleto ha prontamente attivato un dispositivo di sicurezza. È stato predisposto un servizio di vigilanza discreta ma costante nei pressi dell'abitazione della vittima, con l'obiettivo di monitorare la situazione e intervenire in caso di pericolo imminente. Questa misura si è rivelata fondamentale per la protezione della donna e per la raccolta di ulteriori elementi probatori.

Durante l'attività di controllo e monitoraggio, gli agenti hanno avuto modo di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni della donna.

I poliziotti hanno infatti sorpreso il 23enne mentre si trovava seduto nelle immediate vicinanze della casa della vittima, in una posizione che confermava le sue intenzioni persecutorie e le minacce precedentemente proferite. A quel punto, non essendoci più dubbi sulla condotta del giovane e sulla sua pericolosità, le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto. Il 23enne è stato quindi condotto in commissariato e formalmente accusato di atti persecutori, un reato che tutela la libertà morale e la tranquillità delle persone.