La Procura della Repubblica di Verona ha aperto un fascicolo per omicidio in seguito al decesso di un cittadino extracomunitario. La vittima era stata coinvolta in una violenta rissa avvenuta lo scorso 26 luglio 2026 in piazza Pradaval, un'area del capoluogo scaligero già tristemente nota come “zona rossa”. L’uomo è spirato dopo dodici giorni di agonia presso l’ospedale Borgo Trento, a causa di gravissimi traumi alla testa subiti durante l’aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata colpita con violenza inaudita, ripetutamente alla testa con calci e pugni.

Tale brutalità ha causato lesioni così severe da ridurlo immediatamente in condizioni critiche. Le indagini hanno potuto contare su un elemento probatorio cruciale: le telecamere municipali ad alta definizione. Queste, parte integrante del circuito di sorveglianza controllato dalla Polizia locale, hanno permesso di ricostruire con meticolosa precisione i dettagli della rissa e le fasi salienti dell’aggressione. Inizialmente, l’ipotesi di reato formulata era quella di lesioni gravi, ma il sopraggiunto decesso dell’uomo ha portato la Procura a modificare l’accusa in omicidio, avviando un'inchiesta più approfondita.

L'indagine coordinata e il contesto di Piazza Pradaval

L’inchiesta è attualmente coordinata dalla pubblico ministero Chiara Bisso, che sta guidando gli accertamenti per individuare i responsabili di questo grave episodio.

Piazza Pradaval, teatro dell’accaduto, si trova a breve distanza da importanti punti di riferimento del centro di Verona, come piazza Bra e l’Arena. Nonostante la sua posizione centrale e la vicinanza a luoghi di grande afflusso turistico, l’area è da tempo al centro di problematiche legate al degrado e alla violenza. Questa situazione ha spinto il prefetto Demetrio Martino a classificarla tra le “zone rosse” della città, evidenziando una criticità persistente.

Tuttavia, la classificazione come “zona rossa” non sembra aver garantito un controllo continuo e capillare da parte delle forze dell’ordine. La sorveglianza nella zona si affida principalmente al sistema di telecamere municipali, ma non è assicurata una presenza costante e preventiva nell'arco delle ventiquattr’ore.

I video delle telecamere sono stati, come già sottolineato, determinanti per chiarire la dinamica esatta della rissa e per identificare i momenti cruciali dell’aggressione che ha portato alla morte del cittadino extracomunitario. La Procura prosegue ora con le indagini per fare piena luce sull'accaduto e assicurare i colpevoli alla giustizia, mentre la comunità locale attende con attenzione gli ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti in merito a questo tragico evento.