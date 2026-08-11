Un controllo di routine condotto dai carabinieri del radiomobile ha portato, l'11 agosto 2026, a un significativo sequestro di droga a Bolzano. L'operazione, avvenuta durante un servizio di vigilanza e prevenzione in via Enrico Torricelli, ha visto i militari fermare un'autovettura. A seguito di una perquisizione approfondita del veicolo, sono stati rinvenuti 19 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,9 chilogrammi. Oltre alla considerevole quantità di hashish, sono stati scoperti anche 90 dispositivi vaporizzatori. Questi dispositivi contenevano cannabis ad alto contenuto di Thc ed erano della marca “Whole Melt Extracts”.

Tutta la sostanza stupefacente e i relativi dispositivi sono stati immediatamente sequestrati. Sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per tutti gli accertamenti di laboratorio necessari. Il conducente dell'autovettura è stato prontamente arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Bolzano, in attesa di ulteriori provvedimenti.

L'operazione di controllo e prevenzione nel capoluogo altoatesino

L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo e prevenzione che è stato predisposto nel capoluogo altoatesino. Le forze dell'ordine hanno infatti intensificato la loro presenza sul territorio nelle ultime settimane.

Questa maggiore visibilità dell'Arma dei carabinieri si è manifestata sia nelle principali aree di aggregazione cittadine, punti nevralgici per la vita sociale e il transito di persone, sia lungo le principali arterie stradali, fondamentali per la circolazione veicolare. L'intensificazione ha riguardato anche le linee del trasporto pubblico, luoghi spesso utilizzati per spostamenti e potenziali attività illecite.

I servizi di controllo e vigilanza hanno interessato, in particolare, alcune zone specifiche della città di Bolzano. Tra queste, si annoverano le aree di Waltherpark, il centro commerciale Twenty e il quartiere Centrum. L'attenzione dei militari si è concentrata anche sulle principali direttrici di collegamento e su tutte le aree considerate maggiormente frequentate dalla popolazione, dove la presenza di un'attività di prevenzione è ritenuta cruciale per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica.

Impegno dei carabinieri per la sicurezza pubblica

L'Arma dei carabinieri è costantemente impegnata in attività di prevenzione e controllo del territorio. Questo impegno si traduce in servizi mirati, condotti sia nelle aree urbane che lungo le principali vie di comunicazione. La presenza capillare dei militari è finalizzata a contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità e a garantire un elevato livello di sicurezza pubblica per i cittadini. Le operazioni svolte comprendono una vasta gamma di interventi, tra cui i controlli su strada, le perquisizioni e i sequestri di sostanze illecite, come quello avvenuto in via Enrico Torricelli.

Tutte le attività sono coordinate in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria, assicurando il rispetto delle procedure legali e la corretta gestione delle prove.

Per garantire la massima efficacia, le operazioni prevedono il coinvolgimento di diverse unità operative, ognuna con specifiche competenze, al fine di coprire in modo completo le zone più sensibili e strategiche del territorio comunale, rafforzando così la rete di sicurezza e vigilanza.