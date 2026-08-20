Una perturbazione atlantica ha raggiunto la Toscana la sera del 20 agosto 2026, portando condizioni meteo avverse. Sulla costa nord, a Bocca d'Arno, registrate raffiche di vento fino a 110 km/h e intense scariche di fulmini. L'evento era stato preannunciato con allerta arancione.

La protezione civile regionale conferma temporali che colpiscono con forza Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Le autorità locali monitorano la situazione, invitando la popolazione a seguire indicazioni di sicurezza e aggiornamenti.

Allerta maltempo: centro-nord Italia

Il maltempo in Toscana è parte di un sistema perturbato atlantico che attraversa l'Europa centrale, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteo su gran parte delle regioni settentrionali. Fenomeni includono piogge diffuse, temporali intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Per il 20 agosto 2026, emessa allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico in Toscana e Lombardia. Un'allerta gialla è stata diramata per Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Si raccomanda prudenza e attenzione a possibili criticità idrogeologiche.

Impatto e monitoraggio in Toscana

Le province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato sono tra le più colpite nella fase iniziale della perturbazione. L'arrivo del fronte temporalesco sulla costa nord è stato caratterizzato da intense raffiche di vento e numerosi fulmini, con precipitazioni estese rapidamente alle zone interne. Gli enti locali restano in stato di attenzione per gestire emergenze.

L'evoluzione meteo è sotto osservazione. Protezione civile e servizi meteo continuano a fornire aggiornamenti e indicazioni utili alla popolazione delle aree interessate, garantendo massima sicurezza.