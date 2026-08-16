I carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree della movida romana, in particolare nel quartiere di Trastevere, durante la notte tra il 15 e il 16 agosto 2026. Questi interventi mirati si sono concentrati sulla prevenzione e il contrasto di episodi di criminalità. Intorno alla mezzanotte, in via della Scala, una pattuglia è prontamente intervenuta a seguito della segnalazione di un tentativo di rapina. Un cittadino di 49 anni era stato preso di mira da due individui che avevano cercato di strappargli con violenza la catenina dal collo.

La prontezza di un amico della vittima, anch'egli coetaneo di 49 anni, è stata cruciale per sventare la rapina. Durante la breve ma concitata colluttazione, l'amico è rimasto lievemente ferito a una spalla. I militari, giunti sul posto, hanno immediatamente prestato i primi soccorsi al ferito, che è stato successivamente trasportato in codice giallo presso l'ospedale 'Santo Spirito' per le cure necessarie. Nel frattempo, sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso per risalire all'identità e rintracciare i responsabili di questo tentato furto con strappo.

Lite e resistenza a pubblico ufficiale in piazza Trilussa

Sempre nella stessa notte di controlli a Trastevere, poco prima dell'una, l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri in transito in piazza Trilussa è stata richiamata da alcuni passanti che segnalavano una lite animata tra diverse persone.

Durante le operazioni di identificazione e controllo, due giovani, un cittadino tunisino di 24 anni e un cittadino egiziano di 19 anni, entrambi con precedenti noti per scippo, hanno reagito con resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono riusciti a bloccare i due senza che si registrassero feriti tra le forze dell'ordine o i fermati. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L'impegno costante dei carabinieri per la sicurezza urbana

Questi episodi si inseriscono nel più ampio contesto delle regolari attività di controllo e prevenzione condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma. L'obiettivo primario è quello di assicurare la sicurezza dei cittadini e contrastare efficacemente la criminalità, in particolare nelle aree della movida e nei punti nevralgici della Capitale.

Gli interventi specifici nelle zone centrali, come il quartiere di Trastevere e la frequentata piazza Trilussa, fanno parte di un piano di monitoraggio e presidio del territorio costantemente aggiornato, volto a mantenere l'ordine pubblico e a garantire una serena fruizione degli spazi urbani.