Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 480.000 euro per la regione Umbria, nell'ambito dello scorrimento della graduatoria 2025 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni". Questo finanziamento, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, è destinato a interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade nei comuni umbri con popolazione fino a 5.000 abitanti. L'obiettivo primario è migliorare la fruibilità e la sicurezza delle infrastrutture viarie locali, essenziali per la quotidianità dei residenti.

Dettagli del Finanziamento e Comuni Beneficiari

La somma complessiva di 480.000 euro è stata ripartita tra quattro specifici comuni della regione Umbria, individuati come beneficiari di questi fondi. Si tratta di Giove, Penna in Teverina, Sant'Anatolia di Narco e Bettona. Ogni singolo intervento potrà avere un importo massimo di 150.000 euro. Il ministro Salvini ha espresso piena soddisfazione per l'operazione, sottolineando come "la sicurezza stradale sia un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure e che va portato avanti nonostante il contesto internazionale poco favorevole con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime". Questo evidenzia l'impegno costante del Ministero verso la tutela e il benessere dei cittadini.

Il "Fondo Investimenti Stradali nei Piccoli Comuni": Istituzione e Finalità

Il "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni" rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno delle infrastrutture locali. La sua istituzione risale al decreto-legge 104 del 2023, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n.136. La finalità principale del Fondo è finanziare interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali, concentrandosi sui centri con una popolazione fino a 5.000 abitanti, che spesso dispongono di minori risorse proprie. Per l’annualità 2025, la dotazione finanziaria complessiva del fondo ammontava a 12 milioni di euro a livello nazionale.

L’erogazione delle risorse ai comuni beneficiari avverrà secondo le precise modalità e tempistiche stabilite dal decreto interministeriale del 7 ottobre 2025. L'elenco completo dei comuni ammessi al finanziamento, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, garantendo piena trasparenza nell'assegnazione dei fondi.