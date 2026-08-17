Un acceso scontro sui social media ha visto protagonista Vasco Rossi, attaccato da un fan che ha rievocato il suo arresto del 1984 per vicende legate agli stupefacenti. La diatriba è scaturita da un commento su Facebook, dove il fan ha accusato il cantante di aver "fatto l'infame", denunciando i suoi fornitori di droga per ottenere benefici durante la detenzione. L'ex detenuto chiedeva spiegazioni sul perché Vasco avrebbe causato l'arresto di chi gli aveva venduto la cocaina per risparmiare giorni di carcere, mentre altri si sarebbero fatti anni di prigione.

La risposta di Vasco Rossi è arrivata direttamente nel thread del post, con una smentita categorica. Il rocker ha chiarito che la storia "ribalta completamente la realtà": non fu lui a far arrestare nessuno, ma fu invece denunciato da un "infame" che raccontò al Pubblico Ministero di avergli venduto 30 grammi di cocaina. Sulla base di quelle dichiarazioni, vennero emessi un mandato di cattura e una perquisizione, portandolo direttamente in carcere.

Il cantante ha precisato di aver trascorso cinque giorni in isolamento e 22 giorni complessivi di detenzione prima che venisse chiarito che non aveva niente a che fare con la banda di spacciatori. Ha sottolineato di non essere uscito prima per aver fatto nomi, ma che "è successo esattamente il contrario: qualcuno fece il mio nome e io finii in galera".

Vasco ha espresso il suo fastidio per questa voce persistente, che "trasforma chi ha subito un'accusa in chi avrebbe accusato gli altri", definendola falsa, offensiva e irritante.

Vasco Rossi annuncia azioni legali per diffamazione

A seguito del confronto su Facebook, Vasco Rossi ha annunciato tramite una storia su Instagram l'intenzione di affidare la questione ai suoi avvocati. Il commento del fan è stato definito dal cantante come "una diffamazione tanto infondata quanto calunniosa". Vasco ha inoltre dichiarato che "l'oro ricavato, dal risarcimento lo lascerò a chi ha sofferto ingiustamente in carcere", sottolineando la sua volontà di trasformare un'offesa personale in un'azione di solidarietà.

Tutela dei fan e successo dei concerti

Oltre alla gestione della sua immagine e delle comunicazioni dirette con il pubblico, Vasco Rossi è supportato da società come Laura Mars srl e Giamaica srl, che si occupano della sua musica e delle attività correlate. Queste entità sono state recentemente impegnate nella protezione dei fan da truffe online. Nel luglio 2026, un sito internet è stato sottoposto a sequestro preventivo per aver venduto biglietti falsi per i concerti del rocker, sia quelli in programma per il 2026 che i maxi-eventi a Roma nel 2027. Centinaia di appassionati sono rimasti vittime di questa truffa, acquistando tagliandi privi di valore.

La denuncia è stata presentata da Laura Mars srl e Giamaica srl.

Attualmente, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) della polizia postale sta lavorando per identificare i responsabili, con il caso affidato al pubblico ministero Stefano Dambruuso. Questo episodio evidenzia l'importanza della tutela legale e della trasparenza che circonda le attività del cantante, specialmente in un contesto di grande successo.

L'articolo ha anche fornito dettagli sulla straordinaria residency di Vasco Rossi nello Stadio Olimpico di Roma, un evento che si terrà nell'estate successiva. Dieci date, dal 6 al 25 giugno, sono state definite come "il Giubileo di Vasco", celebrando i suoi 50 anni di carriera. Tutti i 550.000 biglietti veri disponibili sono andati sold-out in meno di 30 minuti, a testimonianza dell'enorme seguito del Blasco. Questo evento è stato concepito come "una grande festa diffusa", pensata per offrire ai fan un'esperienza di facilità, sicurezza e qualità.