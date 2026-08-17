Per giorni sul web non si è parlato d'altro che della meta del viaggio che Helena Prestes e Javier Martinez avrebbero fatto dopo Ferragosto, e finalmente in queste ore l'"arcano" è stato svelato. Sono stati gli stessi Helevier a postare foto e video dal resort che hanno scelto per la loro vacanza di coppia: si tratta di un posto da sogno vicino Fortaleza, in Brasile, e Deianira Marzano assicura che i due sarebbero sempre più felici e innamorati.

Fuga d'amore per Helena e Javier

Dopo quasi 24 ore di viaggio, Helena e Javier sono arrivati a destinazione e hanno dato il via ad una romantica vacanza dall'altra parte del mondo.

Dando un'occhiata alle storie che sia Prestes che Martinez hanno postato di recente, si apprende che sono in Brasile, terra d'origine della popolare modella.

Gli Helevier, dunque, si godranno questi ultimi scampoli d'estate in un resort da sogno su una spiaggia che dista pochi chilometri da Fortaleza e che sembra essere dotato di ogni comfort.

L'indiscrezione sul momento della coppia

Dopo giorni di mistero e teorie, dunque, la modella e il pallavolista hanno svelato il luogo che hanno scelto per riposarsi lontano da tutto e da tutti.

Ad una follower che le ha chiesto informazioni sulla vacanza oltreoceano di Helena e Javier, Deianira Marzano ha risposto: "Sono in Brasile sereni e tranquilli, siete voi che vi fate venire le mosse a terra.

Tra loro va tutto benissimo".

L'esperta di gossip, dunque, ha ribadito per l'ennesima volta che gli Helevier sono più uniti che mai e che tutte le voci che hanno impazzato nell'ultimo periodo sul loro rapporto non avrebbero nessun fondamento.

I messaggi d'affetto dei fan

Tra i sostenitori di Helena e Javier c'è chi l'aveva intuito che sarebbero volati in Brasile per quest'attesissima vacanza, ma solo nelle ultime ore hanno saputo che le loro supposizioni erano giuste.

"Divertitevi e godetevi questo posto magnifico", "Vi meritate il meglio", "Sono felicissima per voi, riposatevi e non pensate a nessuno", "Vi auguro tutto il bene del mondo", "Praticamente sono in paradiso", "Amatevi come solo voi sapete fare", "Un posto stupendo", "Siete speciali, non lo scordate mai", "Buone vacanze", si legge su X.