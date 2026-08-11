Un nuovo e prezioso alleato si unisce alle forze dell'ordine a Cagliari: si tratta di Victor, un pastore tedesco di un anno, che entra ufficialmente nell'organico della Polizia Locale. Dopo aver superato con successo tutte le prove di idoneità insieme al suo conduttore, Victor è stato specificamente addestrato per la ricerca di stupefacenti, ma il suo impiego si estenderà anche a importanti iniziative di educazione alla legalità all'interno delle scuole cittadine.

L'unità cinofila sarà protagonista di servizi mirati, con controlli quotidiani concentrati nelle aree più sensibili del capoluogo sardo.

Tra queste figurano parchi e giardini pubblici, i principali punti di aggregazione giovanile, gli snodi cruciali del trasporto pubblico e le zone immediatamente circostanti i plessi scolastici. L'obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la sicurezza urbana e la prevenzione dei reati; dall'altro, attraverso la partecipazione a progetti educativi, avvicinare i giovani al lavoro delle istituzioni e consolidare il rapporto di fiducia con la cittadinanza.

Il sindaco Massimo Zedda ha commentato l'introduzione di Victor, definendola un "investimento strategico" e un "contributo ulteriore per garantire maggiore sicurezza e controlli in città". Zedda ha inoltre sottolineato come l'unità cinofila rappresenterà un "importante deterrente" e, al contempo, un "valido supporto per le iniziative dedicate alla legalità e all’educazione dei giovani".

L'impiego operativo di Victor e il supporto alla comunità

Oltre al suo ruolo primario nella lotta agli stupefacenti, Victor ha intrapreso un percorso di addestramento aggiuntivo focalizzato sulla ricerca di persone scomparse. Questa specializzazione lo renderà un prezioso supporto anche per le operazioni della Protezione Civile, ampliando ulteriormente il raggio d'azione dell'unità cinofila.

Il comandante della Polizia Locale, Pierpaolo Marullo, ha evidenziato la versatilità del nuovo elemento: "L’unità cinofila è a completa disposizione delle altre forze dell’ordine per eventuali necessità urgenti d’impiego". Marullo ha inoltre rimarcato l'intensità dell'addestramento, che ha permesso di creare un "legame di fiducia straordinario tra l’agente Emiliano e il cane Victor, che ora è pronto ad operare al 100 % al servizio della città".

Per il Comando, ha concluso, si tratta di un "traguardo storico".

La strategia di sicurezza della Polizia Locale di Cagliari

L'integrazione di Victor e della sua unità cinofila si inserisce armonicamente nel più ampio quadro delle attività della Polizia Locale di Cagliari. Queste includono già la presenza di presidi fissi in punti nevralgici del territorio, come quello operativo a Pirri, concepiti per assicurare una maggiore sicurezza e un controllo più capillare e reattivo.

L'istituzione di tali presidi rappresenta una delle strategie chiave adottate per potenziare la sicurezza urbana e rispondere con efficacia alle esigenze della popolazione. Essi fungono da punti di riferimento diretti per la comunità, facilitando il contatto e rafforzando la collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine.

L'arrivo di Victor, pertanto, non solo rafforza la capacità operativa della Polizia Locale, ma fornisce anche un ulteriore e significativo supporto alle attività di prevenzione e controllo, sia nel contesto urbano quotidiano sia in scenari di emergenza.