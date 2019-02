Annuncio

Annuncio

Le crostatine integrali alle fragole per San Valentino sono dei dolcetti fatti con pasta frolla al profumo di limone e con ripieno di marmellata alle fragole.

In particolare, gli ingredienti scelti sono grezzi, poco raffinati, salutari, quindi le crostatine integrali alle fragole sono una novità più leggera e più sana rispetto alla tradizione. La parte secca della ricetta è composta da farina integrale e farina d’avena neutra. La parte liquida della ricetta è composta da olio di cocco sciolto, 1 uovo intero e 1 tuorlo e yogurt greco senza lattosio. Perciò questi dolcetti sono ottimi per i vegetariani e per chi esclude dalla propria dieta alcuni alimenti, ma sono anche perfetti come dessert o come regalo per la Festa degli Innamorati grazie alla loro decorazione a cuoricini.

Di seguito riportiamo le indicazioni e i passaggi per realizzare le crostatine integrali alle fragole per San Valentino.

Annuncio

Tempo di preparazione: 5-10 minuti

Tempo di riposo: 20-30 minuti

Tempo di cottura: 15-20 minuti

Tempo totale: 40-60 minuti

Resa: 3 crostatine integrali alle fragole

Ingredienti

Per la pasta frolla al profumo di limone occorrono:

100 gr di farina integrale ;

; 100 gr di farina d’avena neutra ;

; 3 gr di lievito per dolci ;

; 1 pizzico di sale ;

; 30 ml d’ olio di cocco sciolto ;

; 1 limone ;

; 1 uovo intero + 1 tuorlo ;

+ 1 ; 50 gr di yogurt greco senza lattosio ;

; 15 gr di miele.

Per il ripieno di marmellata alle fragole:

marmellata alle fragole.

Procedimento

In una prima terrina si devono unire 100 gr di farina integrale, 100 gr di farina d’avena neutra, 3 gr di lievito per dolci e 1 pizzico di sale. In una seconda terrina mescolare 30 ml d’olio di cocco sciolto e la scorza grattugiata di 1 limone.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quindi sbattere 1 uovo intero e 1 tuorlo. Poi aggiungere 50 gr di yogurt greco senza lattosio e 15 gr di miele. Poi occorre unire la parte secca alla parte liquida e impastare il tutto.

A questo punto si deve lasciare a riposare in frigorifero per 20-30 minuti. Infarinare il piano di lavoro. Stendere la pasta frolla al profumo di limone in modo che non sia troppo sottile. Ungere gli stampi in silicone per le crostatine integrali alle fragole. Rivestire le formine per i dolcetti con la pasta frolla. Con un cucchiaio aggiungere il ripieno di marmellata alle fragole. Ancora una volta lavorare e stendere gli avanzi della pasta frolla. Poi si deve prendere lo stampo coppapasta in alluminio a forma di cuore al fine di creare dei cuoricini.

Annuncio

Aggiungere i ritagli di pasta frolla sopra le crostatine integrali alle fragole. Mettere in forno statico preriscaldato a 180 °C per 15-20 minuti.

Infine un consiglio goloso per conquistare il cuore del proprio amato: se è gradito, con un coltello è possibile frantumare grossolanamente una barra di cioccolato fondente in scaglie irregolari. A questo punto è possibile unire i frammenti spezzettati nella marmellata alle fragole prima di travasare tale ripieno nella pasta frolla al profumo di limone delle crostatine integrali alle fragole.