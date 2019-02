Annuncio

È già il 7 febbraio, manca soltanto una settimana a San Valentino. Per chi sta ancora cercando una meravigliosa sorpresa per stupire il proprio amato nel giorno della Festa degli Innamorati, la deliziosa cheesecake alla vaniglia e lamponi per San Valentino è sicuramente la soluzione che riuscirà a soddisfare tranquillamente i gusti di tutti. Colpire nel segno è semplice quando il dessert è talmente bello, cremoso, invitante e soprattutto quando costituisce una sana alternativa al tradizionale tipo di cheesecake. La combinazione del ripieno soffice dentro con la frutta fresca sopra è il coronamento di una festa per il palato. Questo dolce è così salutare non solo perché è composto di prodotti vegetali, ma anche perché è privo di zuccheri raffinati e di olii. Ecco allora la ricetta della deliziosa cheesecake alla vaniglia e lamponi per San Valentino.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Resa: 8-10 fette

Ingredienti

Indicativamente 1 tazza equivale a 250 ml.

Per la base:

1 tazza di fiocchi d’avena (normali o senza glutine);

1 tazza di fichi secchi o 1 tazza di datteri Medjool;

¼ di tazza di noci;

1 cucchiaino d’estratto di vaniglia;

½ cucchiaino di cannella;

3 cucchiai d’acqua.

Per il ripieno:

1 tazza d’anacardi crudi (ammollati durante la notte);

250 gr di yogurt di soia/cocco;

¼ tazza di sciroppo d’acero;

2 cucchiai di semi di chia;

½ cucchiaino d’estratto di vaniglia;

¼ di tazza di lamponi surgelati.

Per il topping:

fragole;

pitaya;

lamponi;

melograno;

fiocchi di cocco.

Procedimento

Foderare una tortiera da 18 cm con la carta oleata e preriscaldare il forno a 175° C.

Mettere i fiocchi d’avena nel frullatore a massima velocità e azionarlo varie volte fino a trasformarli in farina d’avena. Unire i restanti ingredienti della base e mescolarli fino a ottenere una pasta. Premere uniformemente il composto di farina d’avena, fichi secchi o datteri Medjool, noci, estratto di vaniglia, cannella e acqua sul fondo e sui lati della tortiera e riporlo in frigorifero a rassodare.

Sciacquare gli anacardi crudi e metterli nel mixer insieme ai restanti ingredienti del ripieno (esclusi i lamponi surgelati).

Frullare gli anacardi crudi, lo yogurt di soia/cocco, lo sciroppo d’acero, i semi di chia e l’estratto di vaniglia per 1-2 minuti fino a trasformarli in una miscela e versare metà del ripieno nella tortiera.

Aggiungere i lamponi surgelati alla seconda metà del ripieno e successivamente versarlo nella tortiera sul primo strato, sovrapponendo il ripieno ai lamponi a quello alla vaniglia in modo da ottenere due strati.

Infornare la tortiera per 45 minuti e lasciare a raffreddare su una gratella. Riporre in frigorifero per 30 minuti e decorare con la frutta: fragole, pitaya, lamponi, melograno e fiocchi di cocco.