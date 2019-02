Annuncio

Quando c’è bisogno di un dessert economico e veloce da cucinare, i burritos fritti con la farcitura cremosa di frutta sono perfetti. In particolare i chimichangas ripieni di cheesecake alle fragole combinano un interno di cheesecake alle fragole, fatto in casa e soffice, con un esterno di tortillas, fragranti e a base di farina di grano tenero.

Che sia per colazione, per merenda o per un evento eccezionale, i chimichangas ripieni di cheesecake alle fragole sono insomma da provare, perciò ecco la ricetta rivisitata da seguire passo dopo passo.

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Porzioni: 6 chimichangas ripieni di cheesecake alle fragole

Ingredienti

olio per friggere ;

; 6 tortillas a base di farina di grano tenero da 8 pollici;

da 8 pollici; 8 once di formaggio spalmabile a temperatura ambiente;

a temperatura ambiente; 1/4 di tazza di panna acida ;

; 1 cucchiaio di zucchero ;

; 1/2 cucchiaino di scorza di limone ;

; 1 cucchiaino d’ estratto di vaniglia ;

; 1 + 3/4 di tazze di fragole affettate ;

; 1/4 tazza di zucchero alla cannella (1/4 di tazza di zucchero + 1 cucchiaio di cannella).

Procedimento

Preriscaldare 5 cm di olio per friggere a 180 °C in una pentola o in una friggitrice. Foderare un piatto con la carta assorbente. Sistemare le tortillas a base di farina di grano tenero sul piano di lavoro.

In una ciotola media unire il formaggio spalmabile, la panna acida, lo zucchero, la scorza di limone e l’estratto di vaniglia. Mescolare fino a che il composto non sarà liscio. Aggiungere le fragole affettate.

Disporre le tortillas a base di farina di grano tenero in fila. Spalmare con un cucchiaio la cheesecake in modo uniforme tra di loro su di loro, distribuendo il composto nel terzo inferiore di ciascuna, quindi piegare i due lati di ognuna verso il centro e arrotolare le tortillas per ottenere i burritos. Una volta preparati è bene assicurarli con degli stuzzicadenti.

A questo punto è il momento di friggerli in padella per 3-4 minuti fino a quando non diventeranno dorati. Metterli sul piatto foderato con la carta assorbente.

Passarli nello zucchero alla cannella.

I chimichangas ripieni di cheesecake alle fragole sono da servire immediatamente, caldi, con il cioccolato fuso, le fragole affettate o la panna montata.

Valori nutrizionali dei chimichangas ripieni di cheesecake alle fragole

Vediamo infine i valori nutrizionali presenti in ciascuna porzione di questa gustosa ricetta, con a fianco i relativi valori percentuali calcolati rispetto a una dieta giornaliera di 2000 calorie.

Calorie 361

Grasso totale 18 g 28%

Grasso saturo 10 g 50%

Grasso polinsaturo 1 g

Grasso monoinsaturo 2 g

Colesterolo 53 mg 18%

Sodio 421 mg 18%

Potassio 136 mg 4%

Carboidrati totali 41 g 14%

Fibra dietetica 2 g 8%

Zuccheri 16 g

Proteine 7 g 14%

Vitamina A 9%

Vitamina C 42%

Calcio 10%

Ferro 12%