Le chiacchiere di Carnevale senza glutine rappresentano una ricetta tipica della festività 'carnevalesca'. Questi deliziosi dolcetti fritti sono amati da grandi e piccini, che non resistono alla croccantezza e alla genuinità di un dolce tipico della tradizione italiana. Qui di seguito è riportato il procedimento per una ricetta senza glutine, che prevede l'utilizzo della farina per celiaci, in modo tale da poter soddisfare anche i gusti dei soggetti allergici o intolleranti al glutine. Di seguito gli ingredienti necessari per realizzare delle gustosissime chiacchiere di Carnevale.

Lista degli ingredienti per le chiacchiere di Carnevale

- 400 grammi di farina senza glutine

- 50 grammi di burro

- 80 grammi di zucchero

- 3 uova

- 1 cucchiaino di bicarbonato

- 1 bustina di lievito per dolci

- 1 pizzico di sale

- 1 bicchierino di liquore

- olio per friggere

- zucchero a velo

Le dosi consigliate sono per 8 persone.

Preparazione delle chiacchiere di Carnevale senza glutine

Per prima cosa setacciare la farina, quindi versarla in una ciotola e integrarla al lievito, al bicarbonato e allo zucchero. Versare il composto su una spianatoia e formare una fontana. Al centro versare le uova, il liquore e il pizzico di sale. Iniziare a impastare con le mani, amalgamando bene tutti gli ingredienti. A questo punto introdurre anche il burro tagliato a pezzetti, sciogliendolo alla perfezione e lavorando sempre l'impasto. Si otterrà una palla liscia e compatta, che andrà avvolta in una pellicola trasparente e lasciata riposare per circa mezz'ora in frigorifero. Trascorso il tempo indicato, riprendere l'impasto e stenderlo con il mattarello.

Piegare la pasta per le chiacchiere per ben quattro volte su se stessa e ripetere l'operazione altre tre/quattro volte. Si otterrà una sfoglia sottile che andrà tagliata a listarelle di tre per 10 centimetri, utilizzando un coltello. Nel frattempo, riscaldare l'olio fino a renderlo bollente e immergere ciascuna chiacchiera senza glutine, dorandola da entrambi i lati. Prelevare i dolciumi e metterli ad asciugare su una carta assorbente. Lasciare raffreddare e spolverare le chiacchiere di Carnevale senza glutine con abbondante zucchero a velo. Accompagnare se possibile le chiacchiere con un delicato sanguinaccio al cioccolato, realizzando così un abbinamento impeccabile per festeggiare in bellezza la ricorrenza di Carnevale.