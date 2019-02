Annuncio

Carnevale è ormai alle porte e durante questa festa un menù ricco può essere ideale per stuzzicare l'appetito di tutti.

Si può partire da un antipasto misto da abbinare a delle tartine fantasia che riprendono la vivacità e i colori che contraddistinguono questa festa. Come primo piatto non può mancare la lasagna napoletana. Il tortino di patate è invece un ottimo secondo piatto, gustoso e facile da preparare. Per quanto riguarda il dolce potrebbe essere ideale un tiramisù completamente al cioccolato, adatto a chi decidesse di allontanarsi dalle tradizioni.

Antipasto

Preparare un buon antipasto non è difficile, a volte serve solo un po' di fantasia. Per questo motivo vi proponiamo un antipasto misto, ecco gli ingredienti (potete aggiungerne altri a vostro piacere):

4 uova grosse

150 g di gamberetti

il succo di 1 limone

200 g di piselli

150 g di salmone affumicato

6-8 fettine di pancarré

olio extravergine e sale

Cuocete le uova nell'acqua per 7 minuti, sgusciatele e tagliatele a spicchi.

Cuocete anche i gamberi per un paio di minuti in acqua salata con una fetta di limone con la scorza. Scolateli e conditeli con olio e succo di limone. Lessate i piselli in acqua salata per 5 minuti. Soffriggete la cipolla tritata, ci servirà a far insaporire i piselli. Tagliate a strisce il salmone. Servite il tutto su un piatto da portata e servitelo con triangolini di pane tostato.

Per le tartine fantasia basta avere del pancarré da tagliare a triangolo, imburratelo e guarnitelo con:

maionese, fettine di uovo sodo, filetti di acciuga sottolio e aneto

una foglia di lattuga, una fettina di prosciutto, maionese, fettine di patata lessata, aneto

una fettina di salmone affumicata, cipollotto, cipollina sottaceto, erba cipollina.

Lasagna napoletana

Per la lasagna napoletana servono:

450 gr. di lasagne secche

ragù

250 gr. di ricotta

150 gr. di salsiccia fresca

100 gr. di parmigiano

50 gr. di burro

2 uova sode, 1 mozzarella

sale

Cuocete le lasagne in acqua bollente salata, fatele asciugare su un canovaccio.

In una pirofila sistemate le lasagne alternandole con strati di ricotta, ragù, salsiccia sbriciolata e mozzarelle a fettine. L'ultimo strato dovrà essere cosparso di parmigiano, mozzarella e sugo.

Tortino di patate

Ingredienti per il tortino di patate:

800 g di patate

2 scalogni

3 dl di panna

30 g di grana grattugiato

burro

sale

Sbucciate le patate e tagliatele a fette sottili. Tritate gli scalogni. In una pirofila, precedentemente imburrata, alternate strati con patate a fette, formaggio. Cospargetele il tutto con un po' di scalogno. Replicate il procedimento fino allo strato finale.

Tiramisù

Per il tiramisù al cioccolato servirà spezzare 200 g di cioccolato fondente, facendolo fondere a bagnomaria a fuoco basso.

Incorporate al cioccolato, dopo averlo lasciato intiepidire, una noce di burro morbido e 1,5 dl di panna fresca. Fate raffreddare il tutto. Nel frattempo mescolate 300 g di mascarpone con qualche cucchiaio di panna fino ad ottenere una crema omogenea, mescolatevi quindi la crema al cioccolato, 1-2 cucchiai per volta. Versate in un recipiente un sottile strato di crema, ricoprite con una strato di biscotti e con la crema al cioccolato. Procedete con un altro strato di biscotti, stavolta perpendicolare al precedente e continuate con lo stesso procedimento. Terminate con del cacao amaro oppure con cioccolato grattugiato.