Gli spaghetti zucchine e gamberi rappresentano un piatto nutriente e delicato, saporito e al tempo stesso facilmente digeribile. Il gusto intenso dei gamberi si amalgama alla perfezione alla delicatezza delle zucchine, ricche di sali minerali e vitamine, realizzando un piatto da portata beneamato da grandi e piccini. Nella ricetta sarà possibile utilizzare la pasta di grano duro o quella integrale, per rendere la pietanza ancora più leggera, ma pur sempre appetitosa. Qui di seguito la lista degli ingredienti e il procedimento per realizzare questa ricetta appetitosa che è perfetta anche per una ricorrenza speciale o per un party tra amici.

Lista degli ingredienti per gli spaghetti ai gamberetti

- 350 grammi di pasta di semola di grano duro o integrale

- 3 zucchine

- 200 grammi di gamberetti

- 10 foglie di basilico

- 3 spicchi d'aglio

- 1/2 bicchiere di vino bianco

- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva

- sale q.b.

- pepe q.b.

Le dosi consigliate sono per 4 persone. Difficoltà: facile.

Preparazione degli spaghetti gamberi e zucchine

Per prima cosa preparare le zucchine, lavandole e spuntarle, quindi privandole della parte centrale contente i semi. Poi tagliarle nel verso della loro lunghezza, formando delle fette spesse 2-3 cm. Scottarle su una griglia bollente per circa 10 minuti. A cottura ultimata, adagiare man mano le verdure in un piatto, tagliandole a pezzetti. A seconda del procedimento preferito, sarà possibile scegliere di cuocere le zucchine anche in padella, rosolandole con l'aglio e l'olio precedentemente soffritti. Adesso procedere alla cottura dei gamberetti, selezionando quelli congelati già sgusciati. In una padellina a parte riscaldare i restanti due cucchiai d'olio con lo spicchio d'aglio, poi versare i gamberetti e farli rosolare per circa 30 secondi.

Quindi versare il vino bianco e lasciare insaporire, facendo evaporare l'alcool. Unire anche le zucchine al sugo di gamberi poi procedere alla cottura degli spaghetti in acqua salata bollente. Quando sono al dente, scolarli e versarli nella padella contenente i gamberi e le zucchine, quindi saltare il tutto per circa un minuto. Se il sughetto apparisse troppo asciutto, sarà possibile aggiungere un po' d'acqua di cottura della pasta che realizza una gustosa crema, grazie alla presenza dell'amido. Servire al termine della preparazione gli spaghetti gamberetti e zucchine ben caldi.