Le stelline di patate con crema di zucca, briciole di prosciutto crudo e mezzelune di zucchine rappresentano un gustoso e delicato piatto pronto da servire per soddisfare i gusti di coloro che non rinunciano al piacere pur mantenendosi leggeri. Perfetta anche per i più piccini, questa ricetta speciale si presenta con le sue coreografiche patate a forma di stelle, che sembrano 'volare' in una galassia di vellutata di zucca. Il procedimento è semplice e il piatto risulterà idoneo anche per arricchire con i suoi colori un sontuoso buffet.

Ingredienti per le stelline di patate con crema di zucca e prosciutto crudo

- 400 grammi di patate a forma di stelle

- 300 grammi di zucca

- 1 scalogno

- 1/2 litro di brodo vegetale

- 30 grammi di prosciutto crudo

- 2 foglie di salvia

- 100 grammi di zucchine

- olio extravergine d'oliva

- sale q.b.

- noce moscata

Procedimento per preparare le stelline di patate con crema di zucca

Per prima cosa, pulire la zucca eliminando la buccia, togliendo i semi e riducendo la polpa in cubetti. Eliminare la buccia dallo scalogno e tagliarlo a fettine grossolane, quindi versare in una padella unta da tre cucchiai d'olio e far rosolare per qualche minuto. Unire anche i cubetti di zucca, aromatizzare con le foglie di salvia e cuocere per altri 3-4 minuti. A questo punto versare il brodo bollente sulla verdura e proseguire nella cottura finché la zucca non si ammorbidisca. Spegnere il fuoco e miscelare il composto di verdure utilizzando un mixer a immersione. Aggiustare di sale e aggiungere anche un pizzico di noce moscata grattugiata.

Lasciare il preparato di zucca a riposare e nel frattempo tostare il prosciutto crudo, scottandolo in una padella antiaderente unta da un filo d'olio. Spegnere la fiamma quando diverrà croccante, quindi asciugarlo con una carta assorbente e frullarlo con un mixer fino a ridurlo in polvere. E' giunto il momento di preparare le zucchine, lavandole sotto l'acqua, quindi asciugandole e staccando la buccia, lasciando circa 2 cm di polpa. Con un apposito coppapasta, creare delle divertenti mezzelune verdi e tenerle da parte. Procedere alla preparazione delle patate, eliminando la buccia e tagliando delle fettine di circa un centimetro di spessore. Ora utilizzare un'apposito stampo a forma di stella.

Basta premere lo stampo sulla patata per realizzare delle graziose stelle. Cuocere le stelle in abbondante acqua bollente salata. Quando le patate salgono a galla prolungare l'ebollizione per circa un minuto. Quindi, scolare e disporre le stelle sopra la crema di zucca. Introdurre anche la polvere di prosciutto, aggiungere le mezzelune e insaporire con un filo d'olio. Servire le stelline di patate con crema di zucca, briciole di prosciutto e mezzelune di zucchine.