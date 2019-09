Se è vero che la Scienza non è noiosa e complessa e che, invece, possiamo considerare come tutto ciò che esiste intorno a noi e che, soprattutto, possiamo esprimere attraverso modalità che richiedono sinergie tra le varie discipline, allora un ruolo non marginale è svolto dai saperi e sapori in cucina. In particolare la preparazione dei dolci richiede una discreta conoscenza di alcuni concetti di chimica e il rispetto delle proporzioni tra gli ingredienti.

Ingredienti e preparazione de il Dolce Bacio nell'Universo.

Il Dolce Bacio nell'Universo è un dolce gustoso e facile da preparare. La ricetta è nata dalla rielaborazione di alcune Ricette di un dolce classico: il Giorno e La Notte. Per realizzare un ottimo Dolce Bacio nell'Universo, occorrono olio, Cioccolato fondente extra, cioccolato bianco vaniglia naturale e cacao amaro. Nonostante ciò, la scelta dei prodotti per realizzare un dolce resta, sempre, una scelta personale e, in ogni caso, il risultato sarà, sicuramente, ottimo.

Ingredienti:

2 praline

gr.40 di cioccolato fondente

gr.40 di cioccolato bianco

gr.40 di cacao amaro

gr.200 di olio

gr.300 di zucchero

4 uova

1 fialetta di aroma limone

pochissimo sale

gr. 325 di farina bianca

qualche cucchiaio di latte (q.b.)

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento

In una terrina disponete l'olio con gr.260 di zucchero e lavorando i due ingredienti con un frullino elettrico (velocità max) otterrete un composto soffice.

A questo composto unirete l'aroma limone e le uova, con pochissimo sale, che avrete precedentemente lavorato con l'aiuto di un frullino elettrico (velocità max) disponendole in una ciotola di vetro e adagiando la ciotola su una pentola con poca acqua riscaldata a fuoco moderato.

Al composto unirete gradualmente la farina setacciata, alternandola a qualche cucchiaio di latte(q.b.), il lievito per dolci, precedentemente setacciato ed il cioccolato bianco ammorbidito nel forno a micro onde oppure sul fuoco.

Dividete l'impasto in due parti. Aggiungete ad una di queste le praline, il cioccolato fondente ammorbidito nel forno a microonde oppure sul fuoco; gr.20 di zucchero, il cacao amaro e qualche cucchiaio di latte(q.b.)

Versate il composto chiaro in uno stampo a cerchio apribile dal diametro di cm.24 foderato con carta forno e copritelo con il composto scuro. Passate una forchetta, oppure uno spiedino in acciaio che generalmente si utilizza in cucina per verificare la cottura delle pietanze dall'alto verso il basso attraverso i due strati del composto disegnando il Sole, le Stelle, la Luna ed i Pianeti.

Cuocete nella parte inferiore del forno, preriscaldato, a 180°C per 45' e spolverate il dolce con 20 grammi di zucchero.