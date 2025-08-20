I Campionati del Mondo Under 21 maschili di pallavolo partiranno giovedì 21 agosto a Jiangmen (Cina). Dopo il trionfo nella rassegna iridata femminile, l’Italia proverà ad essere protagonista anche al maschile e cercherà di confermarsi ai vertici, dopo l’argento ottenuto nella scorsa edizione del 2023 a Manama (Bahrein), quando arrivò la sconfitta in finale al tie-break con l’Iran. Gli azzurrini hanno svolto la preparazione per questo evento prima con dei collegiali a Camigliatello Silano e poi con una serie di test match in Asia. Dal 10 al 15 agosto la nazionale italiana si è allenata a Tokyo, in Giappone, affrontando in due amichevoli i padroni di casa.

Poi gli azzurrini si sono spostati in Cina, dove a Taishan hanno giocato un quadrangolare amichevole con Polonia, Giappone e Cina. Match che sono serviti per affinare la condizione, in vista dell’esordio nel Mondiale che sarà giovedì 21 alle ore 14.00 contro l’Indonesia, l’avversario sulla carta più agevole del girone.

Italia-Indonesia: l’esordio degli azzurrini in diretta streaming

Il primo avversario dell’Italia nella Pool D ai Campionati del Mondo Under 21 sarà l’Indonesia, squadra inserita nell’ultima fascia di merito al sorteggio dei gironi. Sulla carta gli azzurrini partiranno favoriti e avranno tutte le possibilità di iniziare il torneo subito con una vittoria piena. L’Indonesia partecipa per la seconda volta nella sua storia alla rassegna iridata, con l’unico precedente risalente ai Mondiali del 1989.

La squadra guidata dal coach Li Qiujiang lo scorso anno ha chiuso al quarto posto i Campionati Asiatici di categoria, che erano organizzati proprio in Indonesia. La partita tra Italia e Indonesia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World TV, che trovate di seguito.

I convocati dell’Italia per il Mondiale

Per questa edizione dei Campionati del Mondo Under 21 saranno presenti ventiquattro nazionali, ciascuna con una lista di dodici giocatori a disposizione, che devono rispettare il requisito di essere nati dopo il 1° gennaio 2005. Il tecnico Vincenzo Fanizza ha cercato di creare una squadra azzurra con giocatori pronti per questo impegno internazionale, basandosi sui riscontri della lunga fase di preparazione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia, Palleggiatori: Gabriele Mariani (Plus Volleyball), Giacomo Selleri (Gabbiano T. Team). Schiacciatori: Marco Fedrici (Volley Team Club); Lorenzo Magliano (Delta Volley Porto Viro), Manuel Hristov Zlatanov (Por. Robur Costa 2030), Andrea Giani (Trentino Volley). Centrali: Pardo Mati (Modena Volley Punto Zero); Gioele Adeola Taiwo (Libertas Brianza), Marco Valbusa (Verona Volley). Opposti: Tommaso Barotto (Cisterna Volley); Diego Frascio (Volley Milano). Libero: Luca Loreti (You Energy Volley).