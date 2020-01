L'Umbria è pronta ad ospitare la terza edizione di "ViniVeri Assisi 2020". La manifestazione che intende valorizzazione e promuovere i vini naturali italiani, si terrà il 13 gennaio presso l'Hotel Valle di Assisi, a Santa Maria degli Angeli. Organizzato dal Consorzio ViniVeri di Perugia, l'evento ha raccolto l'adesione di 60 piccoli produttori che realizzano vini con metodi artigianali e tradizionali, senza cioè l'uso di additivi chimici in vigna od in cantina.

Solo vini autoctoni con metodi artigianali

Sono tutte aziende e vignaioli che hanno fatto del rispetto dei cicli della natura il fondamento della propria filosofia produttiva e commerciale.

Puntando solo sui vitigni autoctoni e sulle tecniche di agricoltura biologica in tutte le fasi della filiera. Un impegno che sta premiando il coraggio e la passione di viticoltori che stanno attuando un'opera meritoria per l'ambiente e per la salute dei consumatori.

Ed anche un'attività che si sta diffondendo in tutte le regioni d'Italia, come dimostrano i sempre più numerosi eventi che vengono promossi nel settore. Il più importante dei quali sarà quello che si svolgerà anche quest'anno a Cerea (Verona), dal 17 al 19 aprile, giunto ormai alla sua 17esima edizione.

Ad Assisi gli espositori presenti alla manifestazione, tra cui anche due francesi e tre sloveni faranno degustare agli ospiti 200 diverse etichette di Vino. Spaziando dai nebbioli ai macerati friuliani, dal Montepulciano d'Abruzzo al Passito di Pantelleria, dai gioielli campani a quelli siciliani, dal Piceno superiore al Sagrantino, dal barolo al barbaresco. Una vera e propria kermesse enologica, di fatto alternativa alle logiche commerciali dettate dalla Grande distribuzione e dai mercati emergenti. Ma anche un'appuntamento che vedrà momenti conviviali di notevole interesse e spessore.

Ristoranti a cena con i vignaioli

A partire dall'anteprima di domenica 12 gennaio denominata "I ristoranti a cena con i vignaioli". Qui qualità e caratteristiche dei prodotti naturali andranno ad esaltare pietanze e portate realizzate con le eccellenze agroalimentari umbre in un connubio imperdibile per gli appassionati.

Quindici saranno i locali che ospiteranno per l'occasione l'evento serale un po' in tutto il territorio regionale. Quattro a Perugia e Montefalco, uno a Foligno e Spoleto, uno a Bastia Umbra ed Umbertide, due a Corciano e due a Vallo di Nera. Cene ed incontri da non mancare, così me la piccola ma originale expo di Assisi del giorno 13, durante la quale verrà tra l'altro ufficializzata la nomina di Paolo Vodovipec a nuovo presidente del Consorzio ViniVeri.