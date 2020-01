La Torta Foresta Nera è un dolce di origine tedesca elegante e particolarmente sublime al palato. Può essere adattata a qualunque occasione, come una festa di compleanno o un pranzo domenicale con parenti ed amici. Sebbene abbastanza laborioso, questo dessert può essere realizzato in casa.

Gli ingredienti per la realizzazione della Torta

Gli ingredienti per 4 persone sono i seguenti.

Per il pan di spagna al cacao:

250 g di farina, 10 uova, 300 g di zucchero, 60 g di cacao e amarene sciroppate q.b.

Per la crema pasticcera:

500 g di latte, 4 tuorli, 50 g di zucchero e 40 g di amido di mais.

Per la crema cioccolatino:

700 g di crema pasticcera, 370 g di panna montata e 300 g di cioccolato fondente.

Per lo sciroppo al cacao:

400 g di acqua,150 g di zucchero e 45 g di cacao.

Per la glassa fondente lucida:

300 g di sciroppo di glucosio, 160 g di latte condensato, 300 g di zucchero, 15 g di gelatina in fogli oro, 150 g i gelatina neutra, 300 g di cioccolato fondente e 150 di acqua.

La preparazione della Torta Foresta Nera

Iniziare montando le uova con lo zucchero; nel momento in cui il composto sarà abbastanza aumentato di volume, aggiungere la farina e il cacao già setacciati, amalgamando il tutto.

Imburrare e infarinare una tortiera dai bordi alti, versare il pan di spagna e aggiungere delle amarene sciroppate. Cuocere a 180 gradi in forno statico per circa mezz'ora. Nel frattempo, preparare la crema pasticcera scaldando il latte. In un pentolino unire i tuorli, l'amido di mais e lo zucchero. Versare il latte caldo sulla miscela di tuorli, mescolare con una frusta e mettere sul fuoco continuando a mescolare fino ad ottenere una crema soda e senza grumi. Per quanto concerne la crema cioccolatino, montare la panna, fondere il cioccolato in un pentolino e aggiungerlo tiepido alla crema pasticcera.

Amalgamare bene aggiungendo anche la panna. Successivamente, preparare lo sciroppo al cacao facendo bollire acqua, zucchero e cacao, dopodiché filtrare e fare raffreddare. Per la preparazione della glassa fondente lucida, fare bollire acqua, zucchero e glucosio, versare sul latte condensato emulsionato, unire la gelatina idratata e quella neutra, continuando a girare.

Versare il tutto sul cioccolato fondente e con un mixer a immersione frullare fino a raggiungere una consistenza liscia e priva di bolle d'aria, dopodiché conservare in frigorifero. Per quanto riguarda il montaggio, occorre tagliare il pan di spagna in tre strati. All'interno di un anello da 18 cm e alto 5 cm inserire il primo disco di pan di spagna e bagnare con lo sciroppo al cacao. Versare uno strato di crema al cioccolato di circa 1 cm e aggiungere delle amare sciroppate.

Inserire sopra il secondo disco di pan di spagna, bagnarlo e coprirlo con la crema di cioccolato. Terminare mettendo il terzo disco di pan di spagna bagnato su cui versare un sottile strato di crema a filo d'anello e inserire in congelatore per fare solidificare. Estrarre dall'anello e aggiungere la glassa fondente già emulsionata e scaldata.

Con un nastro di acetato formare una cintura di cioccolato fondente temperato da disporre tutto intorno alla torta. Quando avrà aderito bene, eliminare il nastro acetato, creare delle cialde di cioccolato fondente e cacao per guarnire la torta e servire.