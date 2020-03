La prova del cuoco - il cooking show di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi - continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 12, a differenza di molte altre trasmissioni Rai e Mediaset temporaneamente sospese. I conduttori non mancano di ricordare le regole fondamentali da seguire per affrontare l'attuale emergenza in cui versa l'Italia, mentre operatori e cameraman lavorano con la mascherina rispettando le distanze di sicurezza.

'Cerchiamo in questo momento molto difficile di starvi accanto - spiega Elisa Isoardi - e di farlo con il sorriso perché la cucina porta questo alla famiglia: sorriso, unione e pace.

Allora rimanete con noi a cucinare cose semplici, riproducibili a casa senza dover affollare i supermercati, come abbiamo detto anche ieri'. 'Il fatto di rimanere in casa è importante. Se noi italiani ci impegniamo possiamo vincere', aggiunge Claudio Lippi.

Duello Vip, Falchi vs Leofreddi: pasta aglio, olio e peperoncino

La prima manche della puntata è una prova a sorpresa. Una volta scoperchiate le cloche, si intravedono quattro semplici ingredienti presenti sempre nelle nostre dispense: aglio, olio, peperoncino e prezzemolo.

Protagonista quindi della prima sfida è la classica pasta di mezzanotte. Il duello è fra Vip: Anna Falchi, della squadra del pomodoro rosso, è affiancata da Lorenzo Sandano, mentre Monica Leofreddi del peperone verde è affiancata da Cinzia Fumagalli.

Entrambe le squadre si distaccano dalla ricetta tradizionale della pastasciutta aglio, olio e peperoncino, aggiungendo un tocco di personalità. Il pubblico sarà sempre il quarto giudice della puntata, ma questa volta attraverso una votazione su Facebook.

Linguine aglio, olio, peperoncino e acciughe

Ingredienti:

120 grammi di linguine

2/3 spicchi d'aglio

2 peperoncini freschi

2 filetti di acciughe sott'olio

Prezzemolo, olio evo qb

Procedimento:

Pulite tre spicchi d'aglio, privateli dell'anima, tritateli molto finemente e metteteli in una padella insieme all'olio e ai filetti di alici. Fate andare a fuoco molto dolce, l'aglio non deve bruciare. Unite poi i peperoncini freschi tagliati a rondelle.

Scolate la pasta ancora un po' indietro di cottura e risottatela in padella aggiungendo man mano acqua di cottura. Aggiungete un trito di prezzemolo e servite.

Spaghetti con crema d'aglio, olio e peperoncino

Ingredienti:

320 grammi di spaghetti

3 teste d'aglio

Latte, olio evo, pane raffermo, prezzemolo, sale qb

Esecuzione:

Mettete gli spicchi d'aglio ancora da pulire in una boule di vetro e passateli in microonde per trenta secondi. Spelateli e privateli dell'anima. Mettete l'aglio pulito all'interno di una pentola, copritelo con il latte e portate a bollore il composto. Svolgete questo procedimento di sbiancatura per tre volte.

Nel frattempo tritate all'interno di un frullino il prezzemolo con del pane raffermo, stendete la panure ottenuta su una teglia e fate tostare in forno. Scolate l'aglio sbiancato, mettetelo in un frullino e frullate con un pizzico di sale. Scaldate in una padella l'olio e il peperoncino fresco privato dei semi. Scolate gli spaghetti, passateli in padella e serviteli su un letto di crema d'aglio. Guarnite con il pane aromatizzato al prezzemolo e servite.