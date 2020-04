Il rotolo zebrato è sicuramente un dolce ricco e gustoso, ma semplice da realizzare. Basta solo imparare alcuni trucchi che lasceranno i propri ospiti e commensali a bocca aperta. Di seguito ne andiamo a proporre la versione classica, ovvero quella farcita con panna montata, cioccolato fuso e fragole.

Ingredienti

Per 6 persone sono necessari:

olio per ungere la carta oleata

75 gr di farina, più un po' per spolverizzare

25 gr di cacao in polvere

1 cucchiaio di lievito in polvere

4 uova fresche

100 gr di zucchero semolato e un poco per spolverizzare.

Per la farcitura:

3 dl di panna montata

100 gr di cioccolato fuso

fragole per decorare

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 15-17 minuti

Preparazione

Come prima cosa occorre riscaldare il forno a 100 gradi.

Foderare una placca rettangolare di 43 cm per 28 cm con carta oleata. Con un pennello ungere leggermente la carta con l'olio e poi spolverizzarla con la farina.

Poi si deve mettere in una ciotola 25 grammi di farina, il cacao e metà cucchiaio di lievito in polvere, a questo punto occorre setacciare i composti un paio di volte per eliminare eventuali grumi, poi sbattere le uova e lo zucchero in una ciotola su di una pentola di acqua calda finché il composto sarà cremoso. Togliere dal caldo e lavorare ancora per 5 minuti.

Poi bisogna dividere lo stesso composto a metà, in due ciotole separate. Incorporare delicatamente in una l'impasto di farina, lievito e cacao, nell'altra solo la farina e il lievito restante. In seguito occorre riempire con il composto al cacao e quello semplice la teglia quadrata, adoperando una tasca da pasticcere, con bocchetta liscia da 1 centimetro o poco più, facendo delle strisce in diagonale differenziate tra loro.

Si deve poi spremere il rimanente impasto negli spazi lasciati liberi in modo che si alterni con strisce di pasta al cioccolato.

A questo punto mettete in forno per circa 10-12 minuti, finché il dolce diventerà gonfio, soffice ed elastico. Poi rovesciate il dolce in un foglio di carta oleata e spolverate con un po' di zucchero semolato. Adesso occorre togliere la carta e rifilare il dolce con il coltello.

Appoggiate nuovamente la carta sul dolce, coprite con un canovaccio umido e lasciate raffreddare. Intanto, si deve incorporare la panna montata con il cioccolato fuso. Spalmate questa farcitura sul dolce e arrotolatelo aiutandovi con la carta oleata.

Una volta avvolto nella carta oleata e con il punto di giunzione in basso, il dolce va poi tenuto in frigo fino a poco prima di servirlo. Infine si deve decorare il tutto con le fragole.