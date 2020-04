Le pasticcerie europee sono famose in tutto il mondo per il grande assortimento di dolci e torte lievitate esposti nelle loro vetrine. Brioche, strudel, plumcake, babà al rum, o savarin e stollen sono delle vere delizie che, oltre ad essere semplici e genuine, hanno quel tocco di golosità e originalità che non guasta mai.

Lo Stollen: dolce natalizio a lunga conservazione

Lo Stollen tedesco è un vero capolavoro della pasticceria d'oltralpe. E' il dolce natalizio tradizionale, preparato con una pasta molto semplice ricca di frutta e marzapane.

Ha un sapore e un aspetto simile al dolce inglese tradizionale, ma risulta molto più leggero. L'aspetto forse più interessante di tutte queste leccornie, soprattutto per chi non ha molto tempo da dedicare alla preparazione dei dolci, risiede nel fatto che si possono conservare perfettamente nel freezer per mesi. Al momento dell'utilizzo basterà toglierli dal congelatore e porli a temperatura ambiente, dopo averli liberati dall'involucro che li protegge, per poi riscaldarli a forno tiepido. E allora perché privarsi anche d'estate di una pietanza, che può essere accompagnata più semplicemente anche con dell'ottimo gelato di frutta?

DI seguito la ricetta originale di Monaco di Baviera, la versione più preparata e venduta in tutta la Germania.

Ingredienti

Quantitativi per 8 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 40 minuti

25 gr di noci tritate

La scorza grattugiata di un limone

50 gr di uva passa

50 gr di uva sultanina

15 gr di scorzette miste candite

1 cucchiaio di spezie miste

1 dose di pasta lievitata tipo pan di Spagna

olio per ungere

zucchero a velo per decorare.

Per la farcia di marzapane

100 gr di mandorle tritate

50 gr di zucchero semolato

50 gr di zucchero a velo

1 albume di uovo montato

2 gocce di essenza di mandorle.

Preparazione

Preriscaldare il forno a 180 gradi.

Incorporare alla pasta le noci tritate, la scorza del limone, l'uva passa, l'uva sultanina, le scorzette e le spezie miste. Stendere la pasta in un rettangolo dello spessore di 2 cm e 1/2. Preparare il marzapane lavorando insieme gli ingredienti. Usare tanto albume quanto basta a rendere l'impasto compatto ma colloso. Stendere il marzapane facendone un rettangolo leggermente più corto e più stretto di quello di pasta, poi appoggiarlo al centro della pasta dolce.

Arrotolare la pasta per imprigionarla nello strato di marzapane. Inumidire la pasta lievitata lungo i bordi e comprimerla per sigillarla. Disporre lo stollen in una placa da forno leggermente unta di olio, appoggiando sul fondo la parte con il lembo sovrapposto. Fare lievitare per trenta minuti circa e poi passarlo in forno per 35-40 minuti. Se il dolce tende a colorirsi troppo copritelo con della carta di alluminio. Sfornare lo stollen e lasciatelo raffreddare, metterlo in un piatto e spolverizzarlo con dello zucchero a velo.