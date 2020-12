Molti apprezzano la famosa Cheesecake americana, un dolce tipico della cucina statunitense. La caratteristica di questa leccornia è data dall'uso di biscotti sbriciolati e formaggio fresco. Da quando ha fatto la sua comparsa nel mondo in molti l'hanno degustata e apprezzata per le sue qualità di semplicità e gusto intenso. È in genere una torta casalinga molto semplice da preparare e gli ingredienti sono facili da reperire in ogni momento. Il dolce al formaggio può essere principalmente di due tipi: cotto e crudo. Nelle diverse nazioni in cui la torta è diffusa ne esistono numerose varianti. La torta di formaggio al caffè è una deliziosa combinazione di cioccolato e caffè insieme.

L'effetto marmorizzato della copertura, inoltre è molto elegante e la tecnica per ottenerlo è gradevole. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più elegante e genuina da preparare anche in casa, ad esempio per la merenda oppure per un tè con le amiche.

Ingredienti

Quantitativi per 8 - 10 persone:

Tempo di preparazione 30 minuti, più il tempo per raffreddare;

Tempo di cottura 1 ora e 5 minuti;

250 gr di biscotti digestivi o frollini in alternativa

100 gr di burro non salato

1/4 dl di abbondante panna acida

1 cucchiaio di zucchero a velo

1 cucchiaio di caffè istantaneo in granuli

1 cucchiaio di acqua bollente

Per il ripieno

100 gr di burro non salato

100 gr di zucchero a velo

2 cucchiai di cacao in polvere

1 cucchiaio di caffè istantaneo

2 cucchiai di acqua bollente

400gr di formaggio cremoso dopo mascarpone

2 uova

Preparazione

Per prima cosa occorre ridurre in polvere i biscotti.

In contemporanea fare sciogliere il burro in un tegamino, poi versarlo suoi biscotti e mescolare. Travasare il tutto in una tortiera a cerniera del diametro di 22 cm e premere bene con un cucchiaio. Lasciare raffreddare per 20 minuti. Preriscaldare il forno a 150 gradi. Preparare il ripieno montando il burro con lo zucchero, fino ad ottenere una "spuma " addizionare poi con il cacao.

Sciogliere il caffè in acqua bollente e unirlo all'impasto mescolando. Mescolare il formaggio in una ciotola per ammorbidirlo; incorporarvi le uova, una alla volta, rimescolando unire il burro montato e versare nella tortiera.

Cucinare per 1 ora nella parte centrale del forno. Se la superficie dovesse scurirsi coprirla con un foglio di carta da forno oppure alluminio.

Per il rivestimento: mescolare la panna acida e lo zucchero a velo e versare il tutto sulla torta cotta, tenendone da parte due cucchiai. Sciogliere il cucchiaino di caffè in acqua bollente, unirlo, mescolando alla panna acida tenuta da parte. Versare questa crema densa a cucchiaiate qua e la sulla torta; agitare usando un bastoncino da cocktail. Rimettere la torta al forno per altri cinque minuti, spegnere il forno e lascia raffreddare la torta. Quando sarà fredda sfornarla su di un piatto da portata. È bene servire il dolce freddo magari accompagnato da tè e biscottini.