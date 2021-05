Il tiramisù alle fragole è una variante molto primaverile del famoso dolce. Questa torta è ideale per completare la cena o anche il pranzo domenicale. La ricetta in questione è anche molto facile da realizzare.

Consigli

Il tiramisù alle fragole è perfetto anche per completare una cena romantica a due. Al posto del caffè è utilizzata una bagna alle fragole che regala un giusto abbinamento con la crema al mascarpone. Questo dolce è ideale per chi non ama il caffè e anche per i più piccoli. La ricetta in questione è molto veloce da preparare. Va ricordato che il tiramisù ha origini venete e può essere preparato in molte versioni.

Inoltre questo tipo di tiramisù risulta essere anche molto leggero, quindi si può anche esagerare con le porzioni.

Per rendere il dessert molto più profumato si può aggiungere del rum al succo di fragole: in questo caso è meglio che a tavola non ci siano bambini.

Questa è una versione molto primaverile e quindi non può mai mancare nel menù.

Il tiramisù può essere preparato anche su delle comode mini vaschette o bicchierini di vetro, per un risultato finale molto più particolare.

Sul piatti da portata il dessert può essere abbinato a della panna montata.

Ingredienti

Dosi per 8 persone

Mascarpone 250g

Savoiardi 300g

Zucchero 150g

Uova 3

Fragole 500g

Acqua 100ml

Difficoltà: bassa

Tempo di preparazione: 20 minuti

Preparazione tiramisù alle fragole

Per preparare questo gustoso dolce si deve per prima cosa lavare le fragole e levare il picciolo, tagliarle a fettine molto sottili.

Aggiungere nel frullatore 20g di fragole, 50g di zucchero e l'acqua. Frullare per bene il tutto, per creare un composto molto liquido che deve assomigliare al succo di frutta. Versare questo composto in una ciotola e mettere da parte. A questo punto prendere due ciotole e su una mettere gli albumi e sull'altra i tuorli. Con la frusta elettrica montare a neve gli albumi.

Sulla ciotola dei tuorli aggiungere lo zucchero e lavorare il tutto con la frusta. Unire anche il mascarpone e continuare a mescolare. Inserire nel composto anche gli albumi montati a neve e mescolare con una spatola. Bagnare i savoiardi con il succo di fragole ottenuto precedentemente. In una pirofila aggiungere uno strato di savoiardi e ricoprire quest'ultimi con il composto di mascarpone, uova e zucchero.

Stendere un altro strato di biscotti e aggiungere la crema e continuare in questo modo fino ad arrivare al bordo della pirofila. Ricoprire l'ultimo strato con delle fettine di fragole. Lasciare riposare il dolce in frigorifero per alcune ore. Il tiramisù alle fragole è pronto da servire.

Questo dessert può essere conservato in frigorifero per 1 o 2 giorni.