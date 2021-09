La cacciagione è sempre un cibo prelibato. Durante la stagione della caccia, il fagiano è uno dei volatili più gettonati. Non solo per la prelibatezza delle sue carni ma anche per la versatilità in cucina. Il fagiano al forno è un piatto adatto per le occasioni importanti da servire con un ricco contorno di verdure cotte al burro o con patate al forno. Naturalmente, va presentato in tavola con una guarnizione di grani di melograno. Una buona alternativa è anche quella di farcire i fagiani in maniera tradizionale e cioè con un ripieno preparato cuocendo i relativi fegatini nel burro, irrorandoli anche di cognac, schiacciandoli e mescolandoli con una manciata di pan grattato fresco.

Questo piatto è veramente ottimo se accompagnato ad un vino bianco secco ma corposo come il siciliano Duca di Salaparuta, oppure sempre un bianco più leggero come il Glicine. Di questa leccornia esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione con il melograno, una ricetta originale e anche innovativa. Il succo di melograno, infatti, conferisce quel tocco di acidità al piatto che non guasta.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 1 ora abbondante

2 giovani fagiani

sale e pepe nero macinato

50 gr di burro

6 fette di bacon

2 melograni

1/2 dl di sherry

2 Dl e 1/2 di brodo di pollo

2 cucchiaini di maizena

1/2 cucchiaio di aceto rosso

Preparazione

Per prima cosa, pulire i fagiani cercando di eliminare eventuali pallini di fucile rimasti conficcati nella carne.

Poi, preriscaldare il forno a 220 gradi. Sciogliere il burro in una teglia di arrosto nel forno, e adagiarvi i fagiani, coprire ognuno con tre fette di bacon e farli arrostire per 15 minuti. Ridurre la temperatura a 180 gradi e cuocere ancora per 40 minuti. Disporre i fagiani su un piatto, coprirli e tenerli in caldo. Con uno spremi limoni estrarre il succo di un melograno, oppure passare i granelli al setaccio (schiacciare bene con un cucchiaio di legno) raccogliendo il succo in una terrina.

Per preparare la salsa, sgrassare il fondo di cottura e farlo ridurre nella teglia per qualche minuto a fuoco vivace. Quando comincia a friggere, unire lo sherry, il brodo e il succo di melograno. Diluire la maizena con poca acqua e aggiungerla al liquido della teglia. Unire anche l'aceto salare e pepare. Aggiungere alla salsa metà dei semi del secondo melograno.

Servire i fagiani con il rimanente melograno e la salsa versata in salsiera. Servite accompagnando con patate arrosto oppure con zucchine e fagiolini al burro. Infine, guarnite il piatto con delle foglie di crescione a piacere.